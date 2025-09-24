　
花蓮好友母親「被埋在床上過世」　張善政悲曝災情：成立專責窗口

▲▼ 。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲花蓮災情嚴重。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因暴雨溢流，洪水傾瀉光復鄉，造成嚴重災情，桃園市長張善政表示，有位花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，讓他深感哀痛，這起事件讓他更能體會桃園族人擔憂的心情，因此下令成立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民針對花蓮受災親友的各項諮詢與協助。

張善政在臉書發文，「不遺漏每一戶需要幫助的家庭，桃園是花蓮的後盾」，稍早得知花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，這份不捨讓他更加理解桃園族人的擔憂與心情，「我們必須再多做一點」。他已要求原住民族行政局作為本次援助的專責單位，負責3項重要任務。

張善政指出，第一，設立專責窗口，方便市民洽詢花蓮災情相關事宜。第二，透過與花蓮縣府的直接聯繫，結合桃園「主動關懷服務網」，由各區原住民服務員協助尋找失聯人口，並彙整救護與物資需求，確保每戶需要幫助的家庭都不被遺漏。第三，提前規劃災後募款作業，視情況隨時啟動重建支援。

張善政透露，昨（23）晚桃園市府團隊連夜調度資源和人力，準備第一波救災行動。桃園隊即將出動14輛卡貨車、6部挖土機、4部鏟裝機、7部抽水機、6部鏈鋸，以及30位人員，前往花蓮協助救災及善後工作。

張善政表示，救災行動仍在持續進行，祈求災害不要擴大，「家人有難，桃園永遠是支撐；風雨再大，我們都會陪花蓮走過。」

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

相關新聞

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

因應颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，國軍第2作戰區今（24日）派遣448員官兵，以及完成AAV72輛、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。

馳援花蓮！中市特搜隊35人總動員　2搜救犬待命

馳援花蓮！中市特搜隊35人總動員　2搜救犬待命

洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　女兒曝好消息

洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　女兒曝好消息

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

