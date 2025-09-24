花蓮好友母親「被埋在床上過世」　張善政悲曝災情：成立專責窗口

▲花蓮災情嚴重。（圖／翻攝自張善政臉書）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午因暴雨溢流，洪水傾瀉光復鄉，造成嚴重災情，桃園市長張善政表示，有位花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，讓他深感哀痛，這起事件讓他更能體會桃園族人擔憂的心情，因此下令成立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民針對花蓮受災親友的各項諮詢與協助。

張善政在臉書發文，「不遺漏每一戶需要幫助的家庭，桃園是花蓮的後盾」，稍早得知花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，這份不捨讓他更加理解桃園族人的擔憂與心情，「我們必須再多做一點」。他已要求原住民族行政局作為本次援助的專責單位，負責3項重要任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張善政指出，第一，設立專責窗口，方便市民洽詢花蓮災情相關事宜。第二，透過與花蓮縣府的直接聯繫，結合桃園「主動關懷服務網」，由各區原住民服務員協助尋找失聯人口，並彙整救護與物資需求，確保每戶需要幫助的家庭都不被遺漏。第三，提前規劃災後募款作業，視情況隨時啟動重建支援。

張善政透露，昨（23）晚桃園市府團隊連夜調度資源和人力，準備第一波救災行動。桃園隊即將出動14輛卡貨車、6部挖土機、4部鏟裝機、7部抽水機、6部鏈鋸，以及30位人員，前往花蓮協助救災及善後工作。

張善政表示，救災行動仍在持續進行，祈求災害不要擴大，「家人有難，桃園永遠是支撐；風雨再大，我們都會陪花蓮走過。」