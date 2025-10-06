　
社會 社會焦點 保障人權

災後第14天仍有6人失聯！盧秀燕接獲支援請求...第3梯特搜出發

▲▼ 。（圖／台中市政府消防局提供）

▲台中市政府消防局今天出動特種搜救隊第三梯次，前往花蓮協助搜救失聯者。（圖／台中市政府消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀嚴重災情，經多日搶救，消防署通報仍有6人失聯，花蓮縣前進指揮所請求各縣市協助支援。台中市長盧秀燕獲悉情形，指揮台中市政府消防局立即整備，派遣特種搜救隊第3梯次前往支援，今天（6日）中午整裝出動。

台中市消防局表示，今天火速出動4車特種搜救隊、10名專業搜救人員及1隻搜救犬，於中午12時40分自西屯分隊整裝出發，支援花蓮地區搜尋任務，此次出勤人員攜帶水域救援、繩索救助等專業裝備及空拍機，並搭配搜救犬協助搜索，將依現場指揮系統任務分配，強化搜尋範圍與效率。

▲▼ 。（圖／台中市政府消防局提供）

▲搶救科技正凃政宏（右）向特搜隊員行前勉勵。（圖／台中市政府消防局提供）

盧秀燕表示，花蓮災情牽動全國民心，台中市政府在確保本市防救災能量充足下，將全力配合中央統一調度，投入最專業、最堅強的特搜隊伍，共同守護受災民眾的生命安全。

花蓮0923洪災截至目前為止，共造成18人死亡、156人受傷，仍有6人失聯，台中市府呼籲，搜救行動分秒必爭，請民眾持續為所有前線人員與災區民眾加油打氣，盼望能早日找到失聯者，讓家人安心。

