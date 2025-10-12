收假日省道17路段易塞　國5上午將湧車潮

▲今天國道將有收假車潮湧現。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為國慶連假收假日，截至上午9時30分路況大致正常，高速公路局預估，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。公路局表示，今天部分路段將有出遊車潮，台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南及中彰大橋等17省道路段易壅塞。

高公局表示，昨天全日交通量為100.6百萬車公里，為平日年平均1.1倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均1.2倍，昨天路況除國5北向宜蘭至坪林路段於深夜0時逐漸紓解外，其餘路段於晚間8時後大致順暢。

高公局指出，今日凌晨0至5時平均交通量為5.3百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今日交通量為112百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常。

高公局表示，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

▲國慶連假收假日疏導措施。（圖／高公局提供）

另外，公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為台2線大武崙至外木山路段、台74線霧峰至大里路段、台18線嘉義路段。公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5431班次，疏運10萬7764人次，較去年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1482班次，疏運2萬9353人次，較去年同期減少2.5%。

高公局預估，今天部分路段將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含主要城際道路，如北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊。

銜接國道的快速公路，如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線接國1五甲交流道、台18線接國3中埔交流道。

觀光景點周邊道路，如北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、南部台3線古坑至梅山路段。