北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

▲連假第2天，國道發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今日（10/11）是國慶日連續假期第2日，國道北部局部路段今上午出現壅塞，中午已紓解，不過高公局研判國道下午還有一波車潮，將有13處塞車熱點，其中國5北上車流午後也開始出現，預估將從下午一路塞到午夜。

根據高公局統計，截至上午12時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，預估今日全天交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止、國1高架北向堤頂至汐止端，其餘路段均能維持行車順暢。

今天上午國道也發生事故導致回堵，包括7時56分國3南向60.7公里處發生小客車自撞事故，占用內2線車道，8時32分排除，後方車流回堵4公里；上午10時9分國3北向17公里處3輛小客車追撞，占用外線車道，10時33分排除，後方車流回堵1公里。

上午10時07分國5北向0.8公里處也發生2輛小客車及1小貨車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵0.5公里。

高公局也研判國道下午還有一波車潮，有13處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；用路人也可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。