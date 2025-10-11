　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

▲▼連假第2天，國道發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

▲連假第2天，國道發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今日（10/11）是國慶日連續假期第2日，國道北部局部路段今上午出現壅塞，中午已紓解，不過高公局研判國道下午還有一波車潮，將有13處塞車熱點，其中國5北上車流午後也開始出現，預估將從下午一路塞到午夜。

根據高公局統計，截至上午12時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，預估今日全天交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止、國1高架北向堤頂至汐止端，其餘路段均能維持行車順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天上午國道也發生事故導致回堵，包括7時56分國3南向60.7公里處發生小客車自撞事故，占用內2線車道，8時32分排除，後方車流回堵4公里；上午10時9分國3北向17公里處3輛小客車追撞，占用外線車道，10時33分排除，後方車流回堵1公里。

上午10時07分國5北向0.8公里處也發生2輛小客車及1小貨車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵0.5公里。

高公局也研判國道下午還有一波車潮，有13處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；用路人也可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洞洞鞋惹禍！　新埔站手扶梯多人跌倒受傷
快訊／水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽
快訊／失聯47天！　80米深谷尋獲屍體
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

醫院1職缺「要碩士、5年經驗」　她見薪水喊扯！過來人卻嘆不意外

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意！藝人也哭了

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

太平洋高壓太強「高溫再撐一周」　10/19東北季風殺到迎降溫

台男擇偶夢幻職業「排行超意外」　空姐、模特兒都吃鱉

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

醫院1職缺「要碩士、5年經驗」　她見薪水喊扯！過來人卻嘆不意外

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意！藝人也哭了

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

太平洋高壓太強「高溫再撐一周」　10/19東北季風殺到迎降溫

台男擇偶夢幻職業「排行超意外」　空姐、模特兒都吃鱉

「喪屍煙彈」衍生新興毒品　食藥署修法增列12項管制藥品

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

大聯盟季後賽史上最長15局！老虎痛挨再見安打　止步美聯分區賽

快訊／桃園莊敬大池驚傳民眾落水　男被拉上岸已死亡　

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

快訊／洞洞鞋惹禍！捷運新埔站手扶梯突故障　多人跌倒受傷

悲情老虎王牌！史庫柏季後賽連7K、13K雙紀錄　勝投飛了無緣晉級

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

【站車頭玩命】新北猴一臉得意燦笑！警要開罰了

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

年輕人超愛「襪＋拖鞋」！爆紅穿法被酸　網揭真相：大咖超愛

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

快搶！連假1800份購物金限時快閃

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

更多熱門

相關新聞

險變斷頭台　進店才3秒鐵捲門整片砸下來

險變斷頭台　進店才3秒鐵捲門整片砸下來

屏東東港險發生鐵捲門鍘人意外！一名日本料理店老闆將店內鐵捲門升起後，才走進店內不到3秒，鐵捲門就轟然整片往下砸，老闆嚇了一跳。驚險影片被發上網，有網友驚呼「看到這影片進店家很抖 」，其他網友紛紛提醒「修鐵捲門的師傅跟我們說：它動你不動，它不動你再動。這真的很重要」、「鐵捲門只有全開跟全關才是最正確的，卡一半容易損壞，只是很多人都是一時方便」、「看來少站在鐵門下」。

連假第2天還有出遊潮　公路局公布17處易塞省道

連假第2天還有出遊潮　公路局公布17處易塞省道

國道上午防「7處塞車」熱區　國5北上塞到午夜

國道上午防「7處塞車」熱區　國5北上塞到午夜

國道3號驚見「逆向迴轉」　網譏：從從容容游刃有餘

國道3號驚見「逆向迴轉」　網譏：從從容容游刃有餘

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

關鍵字：

交通壅塞易塞國慶連假國道高公局事故車潮

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

開出140億解約金？新壽董事長回應了

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面