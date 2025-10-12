　
生活

連假壓軸車潮上路「11處國道易塞」　國5北上要7倍時間

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5北上路段可能塞12小時。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今(12)日是國慶連假收假日，全台迎來最後一波北返車潮高峰，交通量將是平常1.2倍。高公局研判，國道有11處壅塞熱區，其中5北上車潮預料會從上午10時起湧現，恐一路塞到深夜10時後才紓解，北上路段可能連塞12小時，行車時間更將達平日的7倍。

高公局研判易壅塞路段有11處，包括國道1號北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國道3號北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國道5號北向宜蘭至坪林；以及國道4號西向潭子系統至豐勢、國道6號西向舊正至霧峰系統、國道10號西向仁武至左營端等。

為分流車潮，高公局建議西部國道北向用路人，南部地區應於上午9時前出發，中部地區則於中午12時前出發；行駛國5北向的用路人，最好在上午9時前上路，以避開壅塞時段。

今日國道也將實施多項疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時針對國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制；並維持單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控及替代道路等措施，以舒緩車流、降低壅塞時間。

10/10 全台詐欺最新數據

重大連環車禍！機車雙載追撞彈飛　女無生命跡象
狂掉10℃！　首波大降溫要來了
快訊／通緝犯割喉！鮮血噴到警局天花板
快訊／《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

