生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後一波北返車潮「國道11處易塞路段」　國5北上要花7倍時間

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假收假日，國道有11處路段易塞。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明日(10/12)為國慶日連續假期收假日，預料還有一波北返收假車潮，高公局研判，國道有11處易塞路段，國5北上車潮自上午10時後就會出現，深夜10時後紓解，北上路段可能連塞12小時，行車時間為平常7倍。

明天預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明天國道有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

國道明天相關疏導措施，包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國慶假期高公局交通國道易塞壅塞

