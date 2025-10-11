國道上午防「7處塞車」熱區　國5北上塞到午夜

▲國1鶯歌系統到大溪間車多。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

今天（10/11）為國慶連假第2日，國3南下鶯歌系統到大溪車多較壅塞，高公局預判今天上午國道有7處易塞路段，國5北上車潮午後就會湧現，預料要塞到午夜。

國慶連假第2天，今天凌晨0時到5時國道免收費時段出現車潮，平均交通量為5百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里之1.25倍；目前全國道路況大多正常，僅國3南下鶯歌系統到大溪車多壅塞，截至上午8時，交通量為12.3百萬車公里，預估今全天交通量為110百萬車公里。

由於今日各地大多為多雲到晴，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今日上午有7處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

▲國道連假疏運措施。（圖／高公局提供）

今天國道疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局統計，分心、超速或疲勞駕駛為造成國道死亡事故主要原因，高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

▼行駛國道注意事項。（圖／高公局提供）