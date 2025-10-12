處女座被好運眷顧！12星座「最新一週運勢」　天蠍面對閒言閒語

▲處女座將被好運眷顧，巨蟹也有逆勢爬升的機會。（示意圖／視覺中國CFP）
辰宇力 ☆ 2025.10.12 - 2025.10.19 星象預測與12星座運勢
長假結束，本週接連衝突星象將在短期內帶來許多職場上的衝突與痛苦。壓力調適是本週的重要提醒，累積的負面情緒若無法有效化解，容易導致沒有必要的衝撞。渣男海王的八卦話題在近期成為論壇焦點。
展望未來7日，#處女 被好運眷顧。#射手 要守好錢包。#白羊 站上表現舞台。#天秤 與好友重聚。#水瓶 打開寬闊視野。#雙子 檢視未來藍圖。#金牛 自我提升。#雙魚 擠出時間運動。#摩羯 扛起夥伴的期待。#巨蟹 逆勢爬升。#天蠍 面對流長蜚短。#獅子 被扯後腿。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
10/13 (MON) : 雨 Rain
10/14 (TUE) : 雨 Rain
10/15 (WED) : 晴 Sunny
10/16 (THU) : 晴 Sunny
10/17 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/18 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 天藍、紫
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
10/13 (MON) : 晴 Sunny
10/14 (TUE) : 晴 Sunny
10/15 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
10/16 (THU) : 雨 Rain
10/17 (FRI) : 晴 Sunny
10/18 (SAT) : 晴 Sunny
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 褐、墨綠
10/12 (SUN) : 陰 Cloudy
10/13 (MON) : 晴 Sunny
10/14 (TUE) : 晴 Sunny
10/15 (WED) : 晴 Sunny
10/16 (THU) : 晴 Sunny
10/17 (FRI) : 雨 Rain
10/18 (SAT) : 雨 Rain
10/19 (SUN) : 雨 Rain
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/13 (MON) : 陰 Cloudy
10/14 (TUE) : 陰 Cloudy
10/15 (WED) : 晴 Sunny
10/16 (THU) : 晴 Sunny
10/17 (FRI) : 晴 Sunny
10/18 (SAT) : 晴 Sunny
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 藍、綠
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
10/13 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/14 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/15 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
10/16 (THU) : 陰 Cloudy
10/17 (FRI) : 晴 Sunny
10/18 (SAT) : 晴 Sunny
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 綠、黃
10/12 (SUN) : 雨 Rain
10/13 (MON) : 晴 Sunny
10/14 (TUE) : 晴 Sunny
10/15 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/16 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/17 (FRI) : 陰 Cloudy
10/18 (SAT) : 陰 Cloudy
10/19 (SUN) : 陰 Cloudy
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
10/13 (MON) : 雨 Rain
10/14 (TUE) : 雨 Rain
10/15 (WED) : 晴 Sunny
10/16 (THU) : 晴 Sunny
10/17 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/18 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 黃、藍
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/13 (MON) : 晴 Sunny
10/14 (TUE) : 晴 Sunny
10/15 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
10/16 (THU) : 雨 Rain
10/17 (FRI) : 晴 Sunny
10/18 (SAT) : 晴 Sunny
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 銀白、藍紫
10/12 (SUN) : 陰 Cloudy
10/13 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/14 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/15 (WED) : 晴 Sunny
10/16 (THU) : 晴 Sunny
10/17 (FRI) : 雨 Rain
10/18 (SAT) : 雨 Rain
10/19 (SUN) : 雨 Rain
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 藍、藍綠
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/13 (MON) : 陰 Cloudy
10/14 (TUE) : 陰 Cloudy
10/15 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/16 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/17 (FRI) : 晴 Sunny
10/18 (SAT) : 晴 Sunny
10/19 (SUN) : 晴 Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 紫、淺海綠
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
10/13 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/14 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/15 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
10/16 (THU) : 陰 Cloudy
10/17 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/18 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/19 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
10/12 (SUN) : 雨 Rain
10/13 (MON) : 晴 Sunny
10/14 (TUE) : 晴 Sunny
10/15 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/16 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/17 (FRI) : 陰 Cloudy
10/18 (SAT) : 陰 Cloudy
10/19 (SUN) : 陰 Cloudy
