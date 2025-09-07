獅子座有貴人相助！12星座最新運勢　處女座小心破財

▲本週獅子座有貴人相助。（示意圖／unsplash）
辰宇力 ☆ 2025.09.07 - 2025.09.14 星象預測與12星座運勢
近期是非常適合建立運動週期、調整飲食習慣的好時機，可以讓自己更加健康有活力的嘗試都能獲得不錯的回饋。近期也容易有令人矚目的司法案件引起不同意見的交流，但短期內也難以匯聚共識。想要變美的努力需要多加考慮，貿然行動只怕獲得自己不喜歡的結果。
展望未來7日，#天蠍 閃閃發光。#獅子 貴人相助。#射手 努力運動。#水瓶 留心交通安全。#巨蟹 感受壓力。#白羊 面對挑戰。#摩羯 手忙腳亂。#金牛 擺爛。#處女 小心破財。#雙子 注意備份。#雙魚 有升級機會。#天秤 難以選擇的困擾。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 褐、墨綠
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/8 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/9 (TUE) : 陰 Cloudy
9/10 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/11 (THU) : 晴 Sunny
9/12 (FRI) : 晴 Sunny
9/13 (SAT) : 晴 Sunny
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 藍、藍綠
9/7 (SUN) : 晴 Sunny
9/8 (MON) : 晴 Sunny
9/9 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/10 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/11 (THU) : 陰 Cloudy
9/12 (FRI) : 陰 Cloudy
9/13 (SAT) : 晴 Sunny
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 藍、綠
9/7 (SUN) : 雨 Rain
9/8 (MON) : 雨 Rain
9/9 (TUE) : 晴 Sunny
9/10 (WED) : 晴 Sunny
9/11 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/12 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/13 (SAT) : 陰 Cloudy
9/14 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 綠、黃
9/7 (SUN) : 晴 Sunny
9/8 (MON) : 晴 Sunny
9/9 (TUE) : 雨 Rain
9/10 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/11 (THU) : 晴 Sunny
9/12 (FRI) : 晴 Sunny
9/13 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/8 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/9 (TUE) : 晴 Sunny
9/10 (WED) : 晴 Sunny
9/11 (THU) : 雨 Rain
9/12 (FRI) : 雨 Rain
9/13 (SAT) : 晴 Sunny
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 天藍、紫
9/7 (SUN) : 陰 Cloudy
9/8 (MON) : 陰 Cloudy
9/9 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/10 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/11 (THU) : 晴 Sunny
9/12 (FRI) : 晴 Sunny
9/13 (SAT) : 雨 Rain
9/14 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 銀白、藍紫
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/8 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/9 (TUE) : 陰 Cloudy
9/10 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/11 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/12 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/13 (SAT) : 晴 Sunny
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
9/7 (SUN) : 晴 Sunny
9/8 (MON) : 晴 Sunny
9/9 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/10 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/11 (THU) : 陰 Cloudy
9/12 (FRI) : 陰 Cloudy
9/13 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 紫、淺海綠
9/7 (SUN) : 雨 Rain
9/8 (MON) : 雨 Rain
9/9 (TUE) : 晴 Sunny
9/10 (WED) : 晴 Sunny
9/11 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/12 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/13 (SAT) : 陰 Cloudy
9/14 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 紅紫、黃
9/7 (SUN) : 晴 Sunny
9/8 (MON) : 晴 Sunny
9/9 (TUE) : 雨 Rain
9/10 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/11 (THU) : 晴 Sunny
9/12 (FRI) : 晴 Sunny
9/13 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
9/7 (SUN) : 晴 Sunny
9/8 (MON) : 晴 Sunny
9/9 (TUE) : 晴 Sunny
9/10 (WED) : 晴 Sunny
9/11 (THU) : 雨 Rain
9/12 (FRI) : 雨 Rain
9/13 (SAT) : 晴 Sunny
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 黃、藍
9/7 (SUN) : 陰 Cloudy
9/8 (MON) : 陰 Cloudy
9/9 (TUE) : 晴 Sunny
9/10 (WED) : 晴 Sunny
9/11 (THU) : 晴 Sunny
9/12 (FRI) : 晴 Sunny
9/13 (SAT) : 雨 Rain
9/14 (SUN) : 雨 Rain
