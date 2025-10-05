處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

▲本周處女座投資有斬獲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
辰宇力 ☆ 2025.10.05 - 2025.10.12 星象預測與12星座運勢
相近的中秋假期與國慶假期，可以讓大家在近期的紛擾中找到喘息的出口，但卻也更壓縮了工作時間，需要與他人合作的計劃在本週特別容易遇到挑戰。運動風氣興盛，健美身材成為吸睛焦點。近期投資市場也燒的興旺，但也要預防泡沫破滅時的劇烈動盪。
展望未來7日，#獅子 得到寵愛。#處女 投資斬獲。#白羊 絕地重生。#水瓶 享受美食。#天秤 運動成效顯著。#射手 先蹲後跳。#雙子 與家人同聚。#雙魚 需控制飲食。#金牛 面對業障。#天蠍 一直被工作打擾。#摩羯 整頓不淨之處。#巨蟹 辛苦維護現狀。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/6 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/7 (TUE) : 陰 Cloudy
10/8 (WED) : 陰 Cloudy
10/9 (THU) : 晴 Sunny
10/10 (FRI) : 晴 Sunny
10/11 (SAT) : 晴 Sunny
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 黃、藍
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
10/6 (MON) : 晴 Sunny
10/7 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/8 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/9 (THU) : 雨 Rain
10/10 (FRI) : 陰 Cloudy
10/11 (SAT) : 晴 Sunny
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 褐、墨綠
10/5 (SUN) : 雨 Rain
10/6 (MON) : 雨 Rain
10/7 (TUE) : 晴 Sunny
10/8 (WED) : 晴 Sunny
10/9 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/10 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/11 (SAT) : 陰 Cloudy
10/12 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 藍、藍綠
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
10/6 (MON) : 晴 Sunny
10/7 (TUE) : 雨 Rain
10/8 (WED) : 雨 Rain
10/9 (THU) : 晴 Sunny
10/10 (FRI) : 晴 Sunny
10/11 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 紫、淺海綠
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/6 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/7 (TUE) : 晴 Sunny
10/8 (WED) : 晴 Sunny
10/9 (THU) : 暴雨 Heavy Rain
10/10 (FRI) : 雨 Rain
10/11 (SAT) : 晴 Sunny
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 紅紫、黃
10/5 (SUN) : 陰 Cloudy
10/6 (MON) : 陰 Cloudy
10/7 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/8 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/9 (THU) : 晴 Sunny
10/10 (FRI) : 晴 Sunny
10/11 (SAT) : 雨 Rain
10/12 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/6 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/7 (TUE) : 陰 Cloudy
10/8 (WED) : 陰 Cloudy
10/9 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/10 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/11 (SAT) : 晴 Sunny
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 天藍、紫
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
10/6 (MON) : 晴 Sunny
10/7 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/8 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/9 (THU) : 雨 Rain
10/10 (FRI) : 陰 Cloudy
10/11 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 銀白、藍紫
10/5 (SUN) : 雨 Rain
10/6 (MON) : 雨 Rain
10/7 (TUE) : 晴 Sunny
10/8 (WED) : 晴 Sunny
10/9 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/10 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/11 (SAT) : 陰 Cloudy
10/12 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
10/6 (MON) : 晴 Sunny
10/7 (TUE) : 雨 Rain
10/8 (WED) : 雨 Rain
10/9 (THU) : 晴 Sunny
10/10 (FRI) : 晴 Sunny
10/11 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/12 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 銀白、藍紫
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/6 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/7 (TUE) : 晴 Sunny
10/8 (WED) : 晴 Sunny
10/9 (THU) : 暴雨 Heavy Rain
10/10 (FRI) : 雨 Rain
10/11 (SAT) : 晴 Sunny
10/12 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 綠、黃
10/5 (SUN) : 陰 Cloudy
10/6 (MON) : 陰 Cloudy
10/7 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/8 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/9 (THU) : 晴 Sunny
10/10 (FRI) : 晴 Sunny
10/11 (SAT) : 雨 Rain
10/12 (SUN) : 雨 Rain
讀者迴響