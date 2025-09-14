雙子座倒吃甘蔗！12星座最新運勢　射手留意健康

▲本週不少星座在工作、生活與運勢都遇到挑戰。（示意圖／資料照）
辰宇力 ☆ 2025.09.14 - 2025.09.21 星象預測與12星座運勢
本週有些小亂流。計劃往往趕不上變化，多頭馬車帶來紛亂困擾。各階層都有各自的立場，各種不得已，各種委屈。運動是打開內心鬱結的出口，建立持續的習慣除了帶來健康，也能讓內心的抑鬱找到紓解。
展望未來7日，#雙子 倒吃甘蔗。#水瓶 綻放魅力。#巨蟹 噩夢纏身。#天秤 事與願違。#白羊 計畫趕不上變化。#處女 適合暫離網路。#金牛 小失財。#獅子 收拾爛尾。#射手 留意身體健康。#天蠍 小心詐騙。#摩羯 合作關係遇挑戰。#雙魚 遇到多事親戚。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 銀白、藍紫
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
9/15 (MON) : 雨 Rain
9/16 (TUE) : 雨 Rain
9/17 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/18 (THU) : 晴 Sunny
9/19 (FRI) : 晴 Sunny
9/20 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 藍、綠
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
9/15 (MON) : 晴 Sunny
9/16 (TUE) : 晴 Sunny
9/17 (WED) : 晴 Sunny
9/18 (THU) : 雨 Rain
9/19 (FRI) : 雨 Rain
9/20 (SAT) : 晴 Sunny
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 綠、黃
9/14 (SUN) : 陰 Cloudy
9/15 (MON) : 晴 Sunny
9/16 (TUE) : 晴 Sunny
9/17 (WED) : 晴 Sunny
9/18 (THU) : 晴 Sunny
9/19 (FRI) : 晴 Sunny
9/20 (SAT) : 雨 Rain
9/21 (SUN) : 雨 Rain
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 黃、紫紅
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/15 (MON) : 陰 Cloudy
9/16 (TUE) : 陰 Cloudy
9/17 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/18 (THU) : 晴 Sunny
9/19 (FRI) : 晴 Sunny
9/20 (SAT) : 晴 Sunny
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 黃、藍
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
9/15 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/16 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/17 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/18 (THU) : 陰 Cloudy
9/19 (FRI) : 陰 Cloudy
9/20 (SAT) : 晴 Sunny
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 銀白、藍紫
9/14 (SUN) : 雨 Rain
9/15 (MON) : 晴 Sunny
9/16 (TUE) : 晴 Sunny
9/17 (WED) : 晴 Sunny
9/18 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/19 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/20 (SAT) : 陰 Cloudy
9/21 (SUN) : 陰 Cloudy
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 褐、墨綠
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
9/15 (MON) : 雨 Rain
9/16 (TUE) : 雨 Rain
9/17 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/18 (THU) : 晴 Sunny
9/19 (FRI) : 晴 Sunny
9/20 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 藍、藍綠
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/15 (MON) : 晴 Sunny
9/16 (TUE) : 晴 Sunny
9/17 (WED) : 晴 Sunny
9/18 (THU) : 雨 Rain
9/19 (FRI) : 雨 Rain
9/20 (SAT) : 晴 Sunny
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 紅紫、黃
9/14 (SUN) : 陰 Cloudy
9/15 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/16 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/17 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/18 (THU) : 晴 Sunny
9/19 (FRI) : 晴 Sunny
9/20 (SAT) : 雨 Rain
9/21 (SUN) : 雨 Rain
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 天藍、紫
9/14 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/15 (MON) : 陰 Cloudy
9/16 (TUE) : 陰 Cloudy
9/17 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/18 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/19 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/20 (SAT) : 晴 Sunny
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 褐、墨綠
9/14 (SUN) : 晴 Sunny
9/15 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/16 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/17 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/18 (THU) : 陰 Cloudy
9/19 (FRI) : 陰 Cloudy
9/20 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 銀白、藍紫
9/14 (SUN) : 雨 Rain
9/15 (MON) : 晴 Sunny
9/16 (TUE) : 晴 Sunny
9/17 (WED) : 晴 Sunny
9/18 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/19 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/20 (SAT) : 陰 Cloudy
9/21 (SUN) : 陰 Cloudy
