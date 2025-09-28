雙子座有投資機會！12星座運勢　雙魚情緒需要出口

▲雙子座本週要注意投資機會。（圖／ETtoday資料照）
辰宇力 ☆ 2025.09.28 - 2025.10.05 星象預測與12星座運勢
火星來到旺位天蠍座，本週帶來對生命意義的省思。對於一般人來說，也需要小心長期輕忽慢性疾病所帶來的健康衝擊。太陽進駐天秤座，時值木星逆行相沖，難免有逆水行舟、繞路而行的無力感。愛情在校園萌芽，在職場綻放。
展望未來7日，#摩羯 享受假期。#白羊 職場發光。#金牛 開心旅行。#獅子 魅力閃耀。#射手 錢錢入袋。#天秤 四處交遊。#天蠍 美食拯救心靈。#雙子 有投資機會。#水瓶 厭世。#巨蟹 大量勞力活動。#雙魚 情緒需要出口。#處女 整理環境。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 綠、黃
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
9/29 (MON) : 晴 Sunny
9/30 (TUE) : 雨 Rain
10/1 (WED) : 雨 Rain
10/2 (THU) : 晴 Sunny
10/3 (FRI) : 晴 Sunny
10/4 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 晴 Sunny
10/1 (WED) : 晴 Sunny
10/2 (THU) : 雨 Rain
10/3 (FRI) : 雨 Rain
10/4 (SAT) : 晴 Sunny
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 天藍、紫
9/28 (SUN) : 陰 Cloudy
9/29 (MON) : 陰 Cloudy
9/30 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/1 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/2 (THU) : 晴 Sunny
10/3 (FRI) : 晴 Sunny
10/4 (SAT) : 雨 Rain
10/5 (SUN) : 雨 Rain
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 銀白、藍紫
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 陰 Cloudy
10/1 (WED) : 陰 Cloudy
10/2 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/3 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/4 (SAT) : 晴 Sunny
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
9/29 (MON) : 晴 Sunny
9/30 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/1 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/2 (THU) : 陰 Cloudy
10/3 (FRI) : 陰 Cloudy
10/4 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 紫、淺海綠
9/28 (SUN) : 雨 Rain
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 晴 Sunny
10/1 (WED) : 晴 Sunny
10/2 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/3 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/4 (SAT) : 陰 Cloudy
10/5 (SUN) : 陰 Cloudy
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 紅紫、黃
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
9/29 (MON) : 晴 Sunny
9/30 (TUE) : 雨 Rain
10/1 (WED) : 雨 Rain
10/2 (THU) : 晴 Sunny
10/3 (FRI) : 晴 Sunny
10/4 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 晴 Sunny
10/1 (WED) : 晴 Sunny
10/2 (THU) : 雨 Rain
10/3 (FRI) : 雨 Rain
10/4 (SAT) : 晴 Sunny
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 黃、藍
9/28 (SUN) : 陰 Cloudy
9/29 (MON) : 陰 Cloudy
9/30 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/1 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/2 (THU) : 晴 Sunny
10/3 (FRI) : 晴 Sunny
10/4 (SAT) : 雨 Rain
10/5 (SUN) : 雨 Rain
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 褐、墨綠
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 陰 Cloudy
10/1 (WED) : 陰 Cloudy
10/2 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/3 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/4 (SAT) : 晴 Sunny
10/5 (SUN) : 晴 Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 藍、藍綠
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
9/29 (MON) : 晴 Sunny
9/30 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/1 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/2 (THU) : 陰 Cloudy
10/3 (FRI) : 陰 Cloudy
10/4 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/5 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 藍、綠
9/28 (SUN) : 雨 Rain
9/29 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/30 (TUE) : 晴 Sunny
10/1 (WED) : 晴 Sunny
10/2 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/3 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
10/4 (SAT) : 陰 Cloudy
10/5 (SUN) : 陰 Cloudy
