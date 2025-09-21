獅子座被美食滿足！12星座最新運勢　天秤當心破財

▲獅子座本週有機會被美食滿足。（圖／翻攝自pixabay）
辰宇力 ☆ 2025.09.21 - 2025.09.28 星象預測與12星座運勢
本週氣氛陡然轉換，日、金、水、火均轉換星座。累積的努力可以見到初步的成績，忍耐與痛苦也獲得出口。近期容易發展職場戀情、年歲差距大的夥伴關係也可能萌芽。近期仍是持續維持運動習慣的好時機，還沒動起來的趕快把握機會。
展望未來7日，#水瓶 貴氣加持。#金牛 美麗約會。#獅子 美食滿足。#雙子 感受濃冽的愛。#雙魚 投資獲益。#射手 網路活躍。#處女 順水推舟。#摩羯 貴人寵愛。#白羊 輕騎過山。#巨蟹 克服阻礙。#天蠍 想逃避。#天秤 破財。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。
【12星座一週星情氣候】
♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 藍、藍綠
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/22 (MON) : 陰 Cloudy
9/23 (TUE) : 陰 Cloudy
9/24 (WED) : 陰 Cloudy
9/25 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/26 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/27 (SAT) : 晴 Sunny
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 紫、淺海綠
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
9/22 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/23 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/24 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/25 (THU) : 陰 Cloudy
9/26 (FRI) : 陰 Cloudy
9/27 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
9/21 (SUN) : 雨 Rain
9/22 (MON) : 晴 Sunny
9/23 (TUE) : 晴 Sunny
9/24 (WED) : 晴 Sunny
9/25 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/26 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/27 (SAT) : 陰 Cloudy
9/28 (SUN) : 陰 Cloudy
♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
9/22 (MON) : 雨 Rain
9/23 (TUE) : 雨 Rain
9/24 (WED) : 雨 Rain
9/25 (THU) : 晴 Sunny
9/26 (FRI) : 晴 Sunny
9/27 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 天藍、紫
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
9/22 (MON) : 晴 Sunny
9/23 (TUE) : 晴 Sunny
9/24 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/25 (THU) : 雨 Rain
9/26 (FRI) : 雨 Rain
9/27 (SAT) : 晴 Sunny
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 藍、藍綠
9/21 (SUN) : 陰 Cloudy
9/22 (MON) : 晴 Sunny
9/23 (TUE) : 晴 Sunny
9/24 (WED) : 晴 Sunny
9/25 (THU) : 晴 Sunny
9/26 (FRI) : 晴 Sunny
9/27 (SAT) : 雨 Rain
9/28 (SUN) : 雨 Rain
♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/22 (MON) : 陰 Cloudy
9/23 (TUE) : 陰 Cloudy
9/24 (WED) : 陰 Cloudy
9/25 (THU) : 晴 Sunny
9/26 (FRI) : 晴 Sunny
9/27 (SAT) : 晴 Sunny
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 藍、綠
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
9/22 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/23 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/24 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/25 (THU) : 陰 Cloudy
9/26 (FRI) : 陰 Cloudy
9/27 (SAT) : 晴 Sunny
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 暗紅、褐紅
9/21 (SUN) : 雨 Rain
9/22 (MON) : 晴 Sunny
9/23 (TUE) : 晴 Sunny
9/24 (WED) : 晴 Sunny
9/25 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/26 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/27 (SAT) : 陰 Cloudy
9/28 (SUN) : 陰 Cloudy
♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
9/21 (SUN) : 晴 Sunny
9/22 (MON) : 雨 Rain
9/23 (TUE) : 雨 Rain
9/24 (WED) : 雨 Rain
9/25 (THU) : 晴 Sunny
9/26 (FRI) : 晴 Sunny
9/27 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/28 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 黃、藍
9/21 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/22 (MON) : 晴 Sunny
9/23 (TUE) : 晴 Sunny
9/24 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/25 (THU) : 雨 Rain
9/26 (FRI) : 雨 Rain
9/27 (SAT) : 晴 Sunny
9/28 (SUN) : 晴 Sunny
♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
9/21 (SUN) : 陰 Cloudy
9/22 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/23 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/24 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/25 (THU) : 晴 Sunny
9/26 (FRI) : 晴 Sunny
9/27 (SAT) : 雨 Rain
9/28 (SUN) : 雨 Rain
