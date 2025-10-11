泰女爛醉「計程車上大小便」臭翻天！被載到警局　她羞愧跳海

▲女子覺得羞愧不已，竟突然衝向海中，引起民眾圍觀。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名41歲女子與丈夫一同搭車時，因酒醉失禁，在車內排泄，屎尿沾滿計程車，傳出濃濃惡臭，讓司機氣得報警。最終她的外籍丈夫表示，願意賠償損失，怎知鬧劇還沒結束，醉女聽到丈夫要為自己的荒謬行為買單，竟瞬間羞愧跳海。

根據Khaosod報導，泰國芭達雅一名41歲醉酒婦人11日凌晨5時6分與外籍丈夫搭乘計程車時，因酒醉失控當場失禁，在車內大小便，導致座椅又髒又臭，整台車瀰漫異味。憤怒的計程車司機隨即前往芭達雅警局，氣得報警求償。

一行人抵達警局門口後，還未見到警察進行調解，女子的外籍丈夫就主動表達願意承擔所有賠償責任，而司機表示，能夠接受這個方案，因此雙方協議私下和解。然而，醉醺醺的妻子聽到丈夫要為自己的荒唐行為買單，頓時感到無地自容，羞愧難當之下竟然衝出警局，直接跑向對面馬路並縱身跳入大海。

這突如其來的舉動嚇壞了在場所有人，包括警察、丈夫和路過遊客。眾人立刻展開救援行動，她的外籍丈夫和警方人員在岸邊不斷呼喊勸說，希望她能回到岸上。經過超過10分鐘的勸導，情緒激動的女子終於願意走向淺水區，最後在熱心民眾協助下安全上岸。

