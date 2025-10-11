　
國際焦點

菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

▲▼菲律賓地震7.4,6.8,馬奈鎮。（圖／路透）

▲菲律賓南部7.4強震重創當地。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

菲律賓南部外海10日接連發生2次強震，造成至少7人死亡，震央附近城鎮建築物嚴重受損，是近年來菲律賓最強烈的地震之一。氣象部門也警告，後續可能還會有強烈餘震發生，不可掉以輕心。

根據CNN報導，第一起地震規模7.4，震源深度23公里，震央位於達沃東方省馬奈鎮（Manay）外海，菲律賓、日本、印尼等多個國家第一時間發布海嘯警報，涵蓋震央周圍300公里海岸線。然而在短短7小時後，當晚同一個區域再度發生規模6.8強震，觸發新一輪海嘯警告。

菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）警告，可能出現比正常潮汐高出1公尺以上的海浪，強烈建議菲律賓南部沿海居民「立即撤離」至地勢較高的地方或進一步往內陸地區移動。

▲▼菲律賓地震7.4,6.8,馬奈鎮。（圖／路透）

▲民眾第一時間倉皇逃生，站都站不穩，只能緊緊抱住旁人。（圖／路透）

菲律賓火山地震研究所所長巴科爾科形容這次的兩起地震為「雙重地震」，是沿著菲律賓東岸大型海溝發生的兩次不同地震。

馬奈鎮官員稱，當地房屋、建築物以及橋樑遭到破壞，但具體損失程度仍無法確認。民防官員達揚希朗（Ednar Dayanghirang）證實，2起地震至少造成7人死亡，罹難者集中在震央附近城鎮。

馬奈鎮災害官員迪烏延（Richie Diu​​en）表示，地震持續30至40秒，損壞部分民宅和教堂外牆，道路出現裂縫，橋樑無法通行，直言所有人都站不穩，這是這輩子感受過最強烈的地震。

▲▼菲律賓地震7.4,6.8,馬奈鎮。（圖／路透）

▲7.4強震持續搖晃至少30秒。（圖／路透）

菲律賓總統小馬可仕表示，當局正評估災情，一旦確認安全，搜救隊就會展開行動。

火山地震研究所將第一次地震規模從初報的7.6下修至7.4，震源深度23公里；第二次地震規模從6.9下修至6.8，震源深度37公里，並持續發布餘震警告，要求災區民眾遠離海岸線。

這次雙震是近年來襲擊菲律賓最強烈的地震之一。菲律賓位於環太平洋火山帶上，每年經歷超過800次地震。兩周前，菲律賓中部宿霧島附近海域發生規模6.9地震，造成74人死亡，是該國10多年來最致命的地震災害。

 
相關新聞

泰邪教：吃太胖是被小熊維尼鬼附身

泰邪教：吃太胖是被小熊維尼鬼附身

泰國一名前信徒自爆曾加入邪教組織，該教會雖自稱是基督教會，但是卻扭曲基督教教義，甚至經常聲稱信徒遭到惡靈附身，要實施驅魔儀式。一名受害者稱，他曾經因為腹部肥胖，被邪教領袖稱是「遭小熊維尼鬼魂附身」，還強迫他砸毀印有小熊維尼圖案的餐桌，但事後肚子仍然沒有變小。

菲7.4強震狂襲　破壞力不及宿霧地震

菲7.4強震狂襲　破壞力不及宿霧地震

菲律賓7.4強震2死　測到30公分海嘯

菲律賓7.4強震2死　測到30公分海嘯

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

男友不和正宮離婚！小三怒「砍他命根子」

泰前總理坐牢！有望任獄中英文教師

泰前總理坐牢！有望任獄中英文教師

菲律賓地震災害南部東南亞要聞

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

