菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

▲菲律賓南部7.4強震重創當地。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

菲律賓南部外海10日接連發生2次強震，造成至少7人死亡，震央附近城鎮建築物嚴重受損，是近年來菲律賓最強烈的地震之一。氣象部門也警告，後續可能還會有強烈餘震發生，不可掉以輕心。

根據CNN報導，第一起地震規模7.4，震源深度23公里，震央位於達沃東方省馬奈鎮（Manay）外海，菲律賓、日本、印尼等多個國家第一時間發布海嘯警報，涵蓋震央周圍300公里海岸線。然而在短短7小時後，當晚同一個區域再度發生規模6.8強震，觸發新一輪海嘯警告。

菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）警告，可能出現比正常潮汐高出1公尺以上的海浪，強烈建議菲律賓南部沿海居民「立即撤離」至地勢較高的地方或進一步往內陸地區移動。

▲民眾第一時間倉皇逃生，站都站不穩，只能緊緊抱住旁人。（圖／路透）



菲律賓火山地震研究所所長巴科爾科形容這次的兩起地震為「雙重地震」，是沿著菲律賓東岸大型海溝發生的兩次不同地震。

馬奈鎮官員稱，當地房屋、建築物以及橋樑遭到破壞，但具體損失程度仍無法確認。民防官員達揚希朗（Ednar Dayanghirang）證實，2起地震至少造成7人死亡，罹難者集中在震央附近城鎮。

馬奈鎮災害官員迪烏延（Richie Diu​​en）表示，地震持續30至40秒，損壞部分民宅和教堂外牆，道路出現裂縫，橋樑無法通行，直言所有人都站不穩，這是這輩子感受過最強烈的地震。

▲7.4強震持續搖晃至少30秒。（圖／路透）



菲律賓總統小馬可仕表示，當局正評估災情，一旦確認安全，搜救隊就會展開行動。

火山地震研究所將第一次地震規模從初報的7.6下修至7.4，震源深度23公里；第二次地震規模從6.9下修至6.8，震源深度37公里，並持續發布餘震警告，要求災區民眾遠離海岸線。

這次雙震是近年來襲擊菲律賓最強烈的地震之一。菲律賓位於環太平洋火山帶上，每年經歷超過800次地震。兩周前，菲律賓中部宿霧島附近海域發生規模6.9地震，造成74人死亡，是該國10多年來最致命的地震災害。