　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

▲▼宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論。（圖／路透）

▲宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

宏都拉斯總統與國會選舉於11月30日舉行，但至今已逾兩周，官方仍未公布最終結果，國家陷入自2017年大選以來最嚴重的政治僵局。美國外交政策期刊《外交家》（The Diplomat）指出，計票延宕與制度失靈不僅動搖宏國民主基礎，更可能重新改寫中美洲的地緣政治版圖，對中國與台灣都具有深遠影響。

報導指出，原本只是選舉當晚的資料傳輸故障，如今卻演變為一場制度信任危機。選舉過程中出現計票爭議與長時間系統中斷，外界質疑相關狀況對國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）有利；國家黨則反指，執政的自由黨（Libre）陣營才是意圖舞弊的一方。雙方各說各話，讓宏都拉斯社會陷入「雙重勝利敘事」的對立局面。

國家選舉委員會強調，延遲主因在於技術問題，但反對派與民眾普遍不買帳。執政的「自由與重建黨」（Libre Party）以及其在本次選舉中的競爭對手、傳統在野的「自由黨」（Liberal Party）皆指出，從投票所蒐集的計票單，與官方網站陸續更新的數據存在落差。多個國際選舉觀察團隊也在投票前即示警可能出現違規情形，呼籲提高透明度。美國則發表審慎聲明，表示「支持宏都拉斯民主程序的完整性」。

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura，左）與自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla，右）。（圖／路透）

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura，左）與自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla，右）。（圖／路透）

這場制度危機發生之際，宏都拉斯正重新檢視一項關鍵外交抉擇——2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。近兩年來，當初伴隨外交轉向而來的經濟紅利並未兌現，大型基礎建設計畫進度有限，中國市場的開放程度也遠不如預期。以蝦類出口為例，台灣市場消失後，中國未能補上採購缺口，讓相關產業承壓，而承諾的投資方案多停留在紙上談兵。

相較之下，中國在宏都拉斯最明顯的存在，反而集中於消費市場。大型零售連鎖快速擴張，導致在地生產者銷售額下滑約七成，卻未形成實質的產業或發展夥伴關係。政治後座力已逐漸浮現，本次選舉中掌握多數選票的兩大反對派陣營，皆以「恢復與台灣正式邦交」作為競選主軸，強調這並非意識形態或反中立場，而是基於實際經濟與民生效果的務實修正。

《外交家》分析，若計票僵局最終促成政權更替，宏都拉斯可能成為近20年來首個從北京轉回台北的國家，象徵意義重大。此舉不僅將衝擊中國在中美洲累積的外交成果，也可能為台灣帶來罕見的外交突破。報導指出，台灣數十年來透過農業合作、技術訓練、醫療團隊與獎學金計畫深耕基層社區，累積的公共信任正重新被宏國社會看見，而這場尚未落幕的選舉，已悄然成為檢驗國際夥伴「誰真正帶來成果」的關鍵分水嶺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

【這聖誕老公公不一樣】中央大學發歐趴糖　雪橇上的竟然是校長！

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

夫妻「肉身對峙」槍手　雙中彈相擁亡

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦

澳洲奪槍英雄：若重來還會做一樣的事

回鍋？女市長幽會已婚男下台　爆投入補選

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

宏都拉斯大選　選委會將「重驗15％選票」

宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論，政治對立與外部干預疑雲讓局勢越演越烈。選舉委員會宣布將於近日啟動特別驗票程序，重新檢查約15％有異常的選票表；同時，國會常設委員會則揚言拒絕承認結果，並痛批美國總統川普「粗暴干預」，使這場選舉危機升溫。

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

川習會在即「總統府樂見」　降低衝突都樂觀看待

川習會在即「總統府樂見」　降低衝突都樂觀看待

關鍵字：

標籤:宏都拉斯總統大選政治僵局中美洲台灣外交

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面