宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

▲宏都拉斯11月30日舉行總統大選至今仍無定論。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

宏都拉斯總統與國會選舉於11月30日舉行，但至今已逾兩周，官方仍未公布最終結果，國家陷入自2017年大選以來最嚴重的政治僵局。美國外交政策期刊《外交家》（The Diplomat）指出，計票延宕與制度失靈不僅動搖宏國民主基礎，更可能重新改寫中美洲的地緣政治版圖，對中國與台灣都具有深遠影響。

報導指出，原本只是選舉當晚的資料傳輸故障，如今卻演變為一場制度信任危機。選舉過程中出現計票爭議與長時間系統中斷，外界質疑相關狀況對國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）有利；國家黨則反指，執政的自由黨（Libre）陣營才是意圖舞弊的一方。雙方各說各話，讓宏都拉斯社會陷入「雙重勝利敘事」的對立局面。

國家選舉委員會強調，延遲主因在於技術問題，但反對派與民眾普遍不買帳。執政的「自由與重建黨」（Libre Party）以及其在本次選舉中的競爭對手、傳統在野的「自由黨」（Liberal Party）皆指出，從投票所蒐集的計票單，與官方網站陸續更新的數據存在落差。多個國際選舉觀察團隊也在投票前即示警可能出現違規情形，呼籲提高透明度。美國則發表審慎聲明，表示「支持宏都拉斯民主程序的完整性」。

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura，左）與自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla，右）。（圖／路透）

這場制度危機發生之際，宏都拉斯正重新檢視一項關鍵外交抉擇——2023年與台灣斷交、轉而與中國建交。近兩年來，當初伴隨外交轉向而來的經濟紅利並未兌現，大型基礎建設計畫進度有限，中國市場的開放程度也遠不如預期。以蝦類出口為例，台灣市場消失後，中國未能補上採購缺口，讓相關產業承壓，而承諾的投資方案多停留在紙上談兵。

相較之下，中國在宏都拉斯最明顯的存在，反而集中於消費市場。大型零售連鎖快速擴張，導致在地生產者銷售額下滑約七成，卻未形成實質的產業或發展夥伴關係。政治後座力已逐漸浮現，本次選舉中掌握多數選票的兩大反對派陣營，皆以「恢復與台灣正式邦交」作為競選主軸，強調這並非意識形態或反中立場，而是基於實際經濟與民生效果的務實修正。

《外交家》分析，若計票僵局最終促成政權更替，宏都拉斯可能成為近20年來首個從北京轉回台北的國家，象徵意義重大。此舉不僅將衝擊中國在中美洲累積的外交成果，也可能為台灣帶來罕見的外交突破。報導指出，台灣數十年來透過農業合作、技術訓練、醫療團隊與獎學金計畫深耕基層社區，累積的公共信任正重新被宏國社會看見，而這場尚未落幕的選舉，已悄然成為檢驗國際夥伴「誰真正帶來成果」的關鍵分水嶺。