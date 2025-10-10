吃太胖是被「小熊維尼」鬼附身！　前信徒爆泰邪教荒謬洗腦術

▲前信徒公開詭異驅魔儀式的影片。（圖／翻攝自第三頻道）



記者王佩翊／編譯

泰國一名前信徒自爆曾加入邪教組織，該教會雖自稱是基督教會，但是卻扭曲基督教教義，甚至經常聲稱信徒遭到惡靈附身，要實施驅魔儀式。一名受害者稱，他曾經因為腹部肥胖，被邪教領袖稱是「遭小熊維尼鬼魂附身」，還強迫他砸毀印有小熊維尼圖案的餐桌，但事後肚子仍然沒有變小。

根據Khaosod報導，多名該邪教組織的前信徒10日在談話性節目《乘風破浪》（โหนกระแส）中踢爆，這個自稱是基督教會的教會領袖聲稱擁有「聖靈之火」的神聖力量，能夠驅除附身在信徒體內的邪靈，但實際作法卻充滿爭議。

其中一名前信徒爆料驚人內幕稱，教會領袖經常告誡所有人「體內都有鬼魂附身」。他回憶道，「一開始他說我身上有7隻鬼，當我1周沒去教會後，他又說我被21隻鬼魂附身。」更誇張的是，有些信徒被宣稱體內藏有超過2000隻惡靈。

他們還曝光教主口中的「驅魔儀式」，從爆料影片可以看到，邪教教主會用手敲打信徒頭部，弟子就會立即全身抽搐。

前信徒指出，自己因為身材圓潤，被教主說自己是因為被「小熊維尼鬼附身」，才會越吃越多，導致肚子變大。當時他家中有一張印有小熊維尼圖案的餐桌，教會領袖竟強迫他銷毀餐桌，要求他踩爛丟掉，但3個月後，他的肚子仍然沒有變小。

除了卡通角色，連國際知名品牌也難逃「妖魔化」。邪教教主宣稱任何帶有動物圖案標誌的名牌商品，包括蛇形、老虎造型設計，全都是「惡魔附身物品」，必須立即丟棄。更殘酷的是，甚至有信徒被迫脫下已故母親留下的鑽戒，因為被指控是「母親鬼魂附身的詛咒物」。