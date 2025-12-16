「逃獄之王」名不虛傳！他16年越獄成功4次　獄警超頭痛

▲被稱為「逃獄之王」的囚犯16年內已4度成功脫逃。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

義大利米蘭近日驚傳越獄事件，一名被外界稱為「逃獄之王」的阿爾巴尼亞男子，在16年內第4度成功逃離監獄，再度引發社會譁然。

綜合外媒報導，41歲的阿爾巴尼亞裔男子托馬．陶蘭特（Toma Taulant），日前從米蘭的奧佩拉最高戒備監獄成功脫逃。他趁在監獄工坊工作時取得鋸子，鋸開牢房窗戶的金屬欄杆後，再以床單打結製成繩索垂降離開，整個過程宛如電影情節。

報導指出，陶蘭特原定需服刑至2048年，他在未被即時察覺的情況下穿越監獄中庭並翻越外牆離開。部分消息人士透露，監視器其實拍下他的行蹤，但警報並未啟動，可能與他選在獄警交接班時行動有關。

這並非陶蘭特首次越獄。早在2009年，他便從義大利特爾尼一處監獄逃脫；2013年再度從帕爾馬監獄越獄；2023年甚至在比利時監獄中，與其他囚犯疊成人梯翻牆離開，因此被外界封為「逃獄之王」。

儘管他每次重獲自由的時間都不長，但屢次成功突破戒備森嚴的監獄體系，仍引發輿論熱議。此次越獄事件，也再度點燃外界對義大利監獄長期存在的囚犯爆滿與獄警人力不足問題的批評聲浪。