「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光





▲網友在Google地圖衛星模式，發現這一片奇異景象。（圖／Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

外國網友使用Google地圖（Google Maps）衛星模式時，意外發現奇異景象，只見美國新墨西哥州的沙漠地帶，竟然出現一大片血紅色區域，引發熱議。

該奇景位於新墨西哥州首府聖塔菲（Santa Fe）西北部的一處偏遠地區，座標「35°39′11″ N, 106°08′49″ W」。

X網友「stupidtrashboy」分享這張衛星圖像時寫道，「越來越擔心沙漠裡的這一大灘血跡了」，迄今吸引超過230萬人關注。許多網友震驚又困惑，紛紛留言，「這不就是聖經裡寫的嗎？」根據其紀載，上帝為讓法老釋放被奴役的以色列人，在古埃及降臨10個重大災難，其中之一便是讓河水變成血。

Growing increasingly concerned about the large pile of blood in the desert pic.twitter.com/nKi31AuXsD — dink ???????? (@stupidtrashboy) December 13, 2025

事實上，這是新墨西哥州北部傑梅斯山脈（Jemez Mountains）形成之前就已存在的「火山渣錐」（cinder cone）。

「火山渣錐」由噴發時的火山灰、火山渣和岩石長年堆積而成，富含鐵質的火山物質長期暴露在地表後，逐漸因氧化作用而變成深紅色，加上當地氣候乾燥，侵蝕作用大幅減緩，使其紅色樣貌得以長久保存。

今年稍早，以色列加利利海（Sea of Galilee）也曾因綠藻大量繁殖而呈現血紅色，同樣引起末日論者恐慌，但專家已證實對人體無害。