泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

▲戴克辛因為屬於高齡服刑人，將可免除勞動，有望改在獄中擔任英文老師。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）目前被關押在曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison），獄政廳表示，由於戴克辛年紀太大，考量到他的身體狀況，目前正考慮安排他在監獄內擔任英語教師，協助獄中受刑人學習語言技能，為重返社會做準備。

根據Khaosod報導，獄政廳廳長帕武‧翁西尼10日在獄政廳成立110週年紀念活動中表示，由於戴克辛屬於高齡受刑人，考量其健康狀況，希望他能在教育領域發揮所長。他說，「我們希望戴克辛先生能協助教育工作，例如擔任英語老師，為獄中受刑人提供學習機會，但具體實施時程仍需按照監獄相關規定辦理。」

戴克辛女兒貝東塔9月前往監獄探視父親後曾向媒體表示，因為父親太累了，所以該次探視很短暫，父親目前有高血壓、睡眠不足的問題，也出現掉髮，但精神狀況還算不錯。她同時也提到希望父親能為社會貢獻一己之力。

對此，監獄當局認為，讓戴克辛參與教育工作，既能照顧其健康狀況，也能發揮其專長為獄政改革效力，不過根據監獄規定，目前還無法透露何時開始。

針對戴克辛申請皇家特赦一事，獄政廳廳長則拒絕透露詳細內容。他僅表示，「一切依照既定程序辦理」。根據法規，泰國一般受刑人需服滿三分之二刑期才能申請假釋，但70歲以上高齡受刑人可在服滿三分之一刑期或至少6個月後提出申請，以較長者計算。

獄政廳也強調，戴克辛入獄後將特別關注兩大層面，一是他的醫療健康、藥物以及疾病史，另一方面則是預防在監獄內發生政治衝突。由於他所服刑的監獄內關押著政治立場各異的受刑人，當局必須採取分區管理的隔離措施，避免不同派系發生衝突，確保監獄內部秩序穩定。

2023年8月，戴克辛結束流亡返國，原判8年徒刑，後來泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將其刑期減為1年，並在2024年2月假釋出獄。但根據最高法院9日的裁定，戴克辛在這段期間的服刑地點是在病房而非監獄，不得計入刑期，必須要入獄重新服刑1年。