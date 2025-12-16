　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

▲巴西自由女神像因為強風而倒塌。（圖／翻攝自X／@sentdefender）

▲巴西自由女神像因為強風而倒塌。（圖／翻攝自X／@sentdefender）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴西南部南里奧格蘭德州近日遭強烈風暴侵襲，一處大型商場外的「自由女神」雕像不敵狂風倒塌，巨大雕像瞬間崩落、頭部碎裂，驚悚畫面在社群平台瘋傳，嚇壞現場民眾。所幸事故未造成人員傷亡，相關單位已封鎖現場並展開清理。

綜合外媒報導，事發於15日下午3時左右，當時南里奧格蘭德州多地正遭暴風雨橫掃，部分地區陣風時速超過90公里。位於瓜伊巴市一處Havan賣場停車場內的自由女神雕像，在強風吹襲下逐漸傾斜，隨後整座倒塌，雕像頭部落地後嚴重破碎。

現場影片顯示，雕像倒塌瞬間揚起大量塵土，附近民眾驚呼連連，不少駕駛緊急駛離現場。最靠近雕像的一輛白色轎車驚險逃過一劫，未被波及。當地政府隨即封鎖周邊區域，確認無人受困或受傷。

Havan公司表示，倒塌的自由女神像為該公司在全巴西多家門市外設置的象徵性裝飾之一，總高度約35公尺，其中上半部約24公尺在事故中倒塌，底部約11公尺的基座仍維持完整。公司強調，該雕像自2020年賣場開幕以來即設置於此，並持有相關結構與安全技術證明。

Havan指出，事故發生後已第一時間派遣專業團隊進行清除作業，未受影響的賣場區域仍照常營業，但雕像周邊暫時禁止進入，後續也將配合相關單位調查倒塌原因。

當地市長馬拉納塔表示，市府與民防單位迅速應變，成功避免傷亡，並同步檢查是否有其他風災損害。氣象單位則指出，這波強烈天氣系統由冷鋒過境引發，不僅造成強風，也帶來豪雨與冰雹，南里奧格蘭德州多地出現樹木倒塌、屋頂受損與短暫停電情況，相關警戒仍持續發布中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

夫妻「肉身對峙」槍手　雙中彈相擁亡

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦

澳洲奪槍英雄：若重來還會做一樣的事

回鍋？女市長幽會已婚男下台　爆投入補選

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

更多熱門

相關新聞

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

巴西20歲重機網紅「高速公路逆向尬車」　極速撞工程車當場死亡

巴西發生一起致命車禍，年僅20歲的摩托車網紅，日前在夜間疑似闖入高速公路封閉施工路段逆向飆車，結果與工程車正面對撞，全身多處骨折當場死亡。

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

豪宅租房向有錢鄰居下手　「犯罪芭比」落網

豪宅租房向有錢鄰居下手　「犯罪芭比」落網

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮捕

巴西前總統「破壞電子腳鐐」遭逮捕

關鍵字：

巴西自由女神倒塌

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面