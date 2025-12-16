巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

▲巴西自由女神像因為強風而倒塌。（圖／翻攝自X／@sentdefender）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴西南部南里奧格蘭德州近日遭強烈風暴侵襲，一處大型商場外的「自由女神」雕像不敵狂風倒塌，巨大雕像瞬間崩落、頭部碎裂，驚悚畫面在社群平台瘋傳，嚇壞現場民眾。所幸事故未造成人員傷亡，相關單位已封鎖現場並展開清理。

綜合外媒報導，事發於15日下午3時左右，當時南里奧格蘭德州多地正遭暴風雨橫掃，部分地區陣風時速超過90公里。位於瓜伊巴市一處Havan賣場停車場內的自由女神雕像，在強風吹襲下逐漸傾斜，隨後整座倒塌，雕像頭部落地後嚴重破碎。

現場影片顯示，雕像倒塌瞬間揚起大量塵土，附近民眾驚呼連連，不少駕駛緊急駛離現場。最靠近雕像的一輛白色轎車驚險逃過一劫，未被波及。當地政府隨即封鎖周邊區域，確認無人受困或受傷。

Havan公司表示，倒塌的自由女神像為該公司在全巴西多家門市外設置的象徵性裝飾之一，總高度約35公尺，其中上半部約24公尺在事故中倒塌，底部約11公尺的基座仍維持完整。公司強調，該雕像自2020年賣場開幕以來即設置於此，並持有相關結構與安全技術證明。

Havan指出，事故發生後已第一時間派遣專業團隊進行清除作業，未受影響的賣場區域仍照常營業，但雕像周邊暫時禁止進入，後續也將配合相關單位調查倒塌原因。

當地市長馬拉納塔表示，市府與民防單位迅速應變，成功避免傷亡，並同步檢查是否有其他風災損害。氣象單位則指出，這波強烈天氣系統由冷鋒過境引發，不僅造成強風，也帶來豪雨與冰雹，南里奧格蘭德州多地出現樹木倒塌、屋頂受損與短暫停電情況，相關警戒仍持續發布中。