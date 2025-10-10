學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

▲當地媒體報導，強震至今造成2人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓外海10日發生規模7.4地震，當地建築物受損，當局也記錄到30公分高的海嘯，至今已有2人喪生。這場地震震感強烈，畫面顯示，在地震來襲的那一刻，達沃市一間學校教室部分天花板掉落，學生驚慌逃生，還有人把椅子舉在頭上，避免被頭上掉下來的殘骸砸中。

GMA News Online、Rappler等報導，菲律賓當地上午9時43分規模7.4地震強襲，當局發布海嘯警報，截至當地下午1時，總計發生179起餘震，規模介於1.3至5.8。

在聖托斯將軍城（General Santos City），電線桿、吊燈不斷搖晃。東達沃省馬奈鎮多處建築受損，也有民宅出現裂縫。在達沃市國際機場，乘客與工作人員緊急撤離至室外。

WATCH | NEWS UPDATE: Passengers and employees at the Davao International Airport in Davao City are seen rushing outside following the magnitude 7.5 earthquake that rocked Manay, Davao Oriental on Friday, October 10, 2025.



| Courtesy: Malayjune Omandam via One Mindanao pic.twitter.com/Ui63Xh4a1C — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) October 10, 2025

根據One Mindanao發布的影片，在地震來襲的時候，達沃市一間學校的教室天花板發生部分掉落的情況，整群學生嚇得驚慌大叫，多人把椅子舉到頭上，防止掉落殘骸砸中自己。另一段影片顯示，教室呈現漆黑一片，且空氣中飄著大量灰塵。據信有少數學生受傷，但其餘學生均安全撤離。

菲律賓目前已解除海嘯警報，根據火山暨地震研究所（Phivolcs）測得數據，當地上午10時20分左右，也就是強震發生將近1小時之後，觀測到30公分海嘯。

根據東達沃省長達揚希朗（Nelson Dayanghirang）的說法，在地震發生後，確認有2人死亡。

▼醫療工作者把傷者送醫。（圖／達志影像／美聯社）