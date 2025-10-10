學校狂搖「天花板掉下來」學生嚇爆！菲7.4強震2死測到30cm海嘯

▲當地媒體報導，強震至今造成2人死亡。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
菲律賓外海10日發生規模7.4地震，當地建築物受損，當局也記錄到30公分高的海嘯，至今已有2人喪生。這場地震震感強烈，畫面顯示，在地震來襲的那一刻，達沃市一間學校教室部分天花板掉落，學生驚慌逃生，還有人把椅子舉在頭上，避免被頭上掉下來的殘骸砸中。
GMA News Online、Rappler等報導，菲律賓當地上午9時43分規模7.4地震強襲，當局發布海嘯警報，截至當地下午1時，總計發生179起餘震，規模介於1.3至5.8。
在聖托斯將軍城（General Santos City），電線桿、吊燈不斷搖晃。東達沃省馬奈鎮多處建築受損，也有民宅出現裂縫。在達沃市國際機場，乘客與工作人員緊急撤離至室外。
WATCH | NEWS UPDATE: Passengers and employees at the Davao International Airport in Davao City are seen rushing outside following the magnitude 7.5 earthquake that rocked Manay, Davao Oriental on Friday, October 10, 2025.— GMA Regional TV News (@GMARTVNews) October 10, 2025
| Courtesy: Malayjune Omandam via One Mindanao pic.twitter.com/Ui63Xh4a1C
根據One Mindanao發布的影片，在地震來襲的時候，達沃市一間學校的教室天花板發生部分掉落的情況，整群學生嚇得驚慌大叫，多人把椅子舉到頭上，防止掉落殘骸砸中自己。另一段影片顯示，教室呈現漆黑一片，且空氣中飄著大量灰塵。據信有少數學生受傷，但其餘學生均安全撤離。
菲律賓目前已解除海嘯警報，根據火山暨地震研究所（Phivolcs）測得數據，當地上午10時20分左右，也就是強震發生將近1小時之後，觀測到30公分海嘯。
根據東達沃省長達揚希朗（Nelson Dayanghirang）的說法，在地震發生後，確認有2人死亡。
▼醫療工作者把傷者送醫。（圖／達志影像／美聯社）
