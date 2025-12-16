澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

▲傳納維德與父親薩吉德曾待在菲律賓約1個月接受軍事訓練。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲16死槍擊事件震驚國際，警方16日證實，24歲槍手納維德（Naveed Akram）已從昏迷中甦醒。另據安全部門消息人士的說法，納維德與父親薩吉德（Sajid Akram）案發前曾待在菲律賓約1個月，接受軍事式訓練。

雪梨晨驅報報導，納維德與薩吉德父子檔14日朝群眾開槍，薩吉德遭擊斃，納維德中彈送醫，一直處於昏迷狀態。隨著納維德清醒，預計接下來將面臨指控，但目前仍不清楚他的身體狀況如何。

澳洲ABC新聞引述一名高階反恐官員的說法指出，這對父子檔今年11月曾前往菲律賓南部接受武裝訓練。調查顯示，兩人11月1日從澳洲抵達菲律賓，申報目的地為南部城市達沃，並在11月28日從達沃飛往馬尼拉轉機並前往雪梨。

達沃（Davao）是菲律賓南部民答那峨島首府，自1990年代起就是伊斯蘭激進分子的溫床。但安全部門消息人士並未確認兩人在菲律賓南部的確切位置與行蹤。

先前報導指出，納維德長期與澳洲親伊斯蘭國（IS）成員有聯繫，包括知名聖戰精神領袖哈達德（Wisam Haddad）和已定罪的IS青年招募者烏威納特（Youssef Uweinat）。

澳洲安全情報組織（ASIO）曾於2019年調查當年才18歲的納維德，因其與雪梨IS恐怖分子小組成員有關聯，但經評估認定無需進一步追查。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日晚間也說，ASIO歷經六個月調查，並未發現兩人變得極端激進的證據。

在槍擊案發生之前，薩吉德與納維德兩人均未列入恐怖分子監控名單。不過後來在兩人的車內發現2面伊斯蘭國旗幟，調查人員懷疑，這對父子已向伊斯蘭國宣誓效忠。