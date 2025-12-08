獨／名作家撞違規行人挨告未和解　前國安會秘書長之妻判刑4月

記者黃宥寧／台北報導

癌症關懷基金會董事長、知名養生專家陳月卿（73歲）駕車行經北市市民高架重慶北路匝道時，不慎撞上未依行人穿越道通行的行人，造成對方多處骨折與神經壓迫等重傷。士林地院審酌她於準備程序中自白犯行，依過失傷害罪，判刑4月、可1000元折算1日易科罰金，全案仍可上訴。

▲知名養生專家陳月卿撞行人致重傷遭判刑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年2月8日11時56分許，陳月卿駕駛自用小客車沿市民高架道路重慶北路匝道往西行駛，當時天候晴朗、視距良好、路面乾燥，並無任何妨礙注意義務履行的因素。然而，她行經近台北地下街Y15出口前時，仍未充分注意前方狀況而貿然直行，與正自對向車道由南往北步行、未依規定穿越匝道的行人戴男發生碰撞。

警方蒐集現場圖、事故初判分析、現場與車損照片、監視器影像及勘驗報告後，確認事故是雙方所致；行人未依規定走行穿越道屬違規，但駕駛作為操控車輛者，仍負有較高注意義務。

▲健康暢銷書作家、現任癌症關懷基金會董事長陳月卿不慎撞到路人。（廖世圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳月卿在警詢與偵查中坦承確有發生碰撞，但供稱行人「突然出現在車道」，讓她驚嚇並立即煞車，強調不能說自己「完全沒有注意」。法院則認為，基於事故現場環境無任何不能注意之情況，陳仍未盡到駕駛應有的注意義務；其犯後態度尚可、無前科，但迄今仍未與傷者達成民事和解，且傷勢並不輕微，綜合職業、教育程度與經濟狀況後，量處4月徒刑並准易科罰金。

陳月卿長年推廣癌症支持與全食物養生觀念，著有多本健康書籍。其夫蘇起為政壇重要學者與政策制定者，以提出「九二共識」一詞最為人所知，曾任國安會秘書長、陸委會主委、新聞局長、總統府副秘書長等職，現為政治大學榮譽教授及淡江大學講座教授。