生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女高中生遭同學性暴力、偷拍　國教盟揭開青少年求救困境

▲▼國教行動聯盟指出，數位性暴力被害人過半未成年，呼籲應補上保護課。（圖／國教盟提供）

▲國教行動聯盟指出，數位性暴力被害人過半未成年，呼籲應補上保護課。（圖／國教盟提供）

記者林育綾／台北報導

台北市某高中一名三年級女學生今（8）日在國教行動聯盟陪同下召開記者會，指控遭同校男同學在違反意願下，以性暴力方式對待，且在不知情、不合意的情況下，被擅自拍攝並留存私密影像，使她長期處於恐懼與壓力之中。她表示，第一時間向校方求助時，學校提及需進行三方釐清與詰問，讓她十分擔心遭受二度傷害，自述整個求助過程充滿阻力。國教盟呼籲，教育部應在課程中補上「保護課」，將「性暴力與數位性暴力防治」納入必教內容。

該名學生指出，校方並未清楚說明處理程序及可行途徑，且在健康教育與性教育內容上欠缺系統性，使學生對如何防制性暴力、數位性暴力與身體界線缺乏足夠認識。她並呼籲衛福部建立兒少友善的求助平台，讓受害者能在不反覆陳述、不必擔憂再次暴露創傷的情況下獲得協助；同時教育應強化「為什麼不能拍、不可以傳」的相關內容，避免更多青少年因此受到長期傷害。

國教行動聯盟也在現場引用今年公布的《2025全國青少年最關心十大議題》調查指出，全台8,742名青少年中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三，反映學生對風險情境的焦慮與缺乏協助管道的困境。

國教盟表示，青少年在面對校內、校外或網路性暴力時，往往不知道下一步該怎麼做，現行制度僅有113電話求助，而校園端只能受理「校園性平案件」，使許多涉及網路或熟識者的案例無法被通報。

根據衛福部性影像處理中心113年統計，性影像被害人中，13至17歲的未成年人占比32.9％，為所有年齡層最高；衛福部保護司資料也顯示，今年上半年性侵害案件中，12至18歲占比達52.6％。

▲▼國教行動聯盟指出，數位性暴力被害人過半未成年，呼籲應補上保護課。（圖／國教盟提供）

▲國教盟青年部執行長李雨函。（圖／國教盟提供）

國教盟指出，上述數據反映青少年是最主要的受害族群，但學校現行健康教育時數有限，高中三年僅36節課，難以充分涵蓋性暴力防治、同意文化與數位界線等內容。

國教盟呼籲教育部補強課程時數，將「性暴力與數位性暴力防治」納入必教內容，並更新教材，強調身體自主、同意文化與影像界線的重要性；同時建議衛福部與教育、社政、警政等部會整合現有資源，建立單一、兒少友善且可匿名的求助平台，讓兒少「只要記住一個號碼或網站」即可獲得協助。

立法委員王育敏也指出，現行課程時數不足以因應數位性暴力的威脅，承諾將持續在國會督促教育部檢視課綱與健康教育內容，確保情感教育與界線教育能有實質時數與資源，避免青少年在高風險環境中缺乏必要的保護知識。

