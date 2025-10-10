新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

▲青農張哲岳於淡水經營阿三哥農莊，針對季節作物設計各式活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年10月至11月正值洛神花盛產季節，青年農民張哲岳特別與淡水旅學堂合作，於10月11日及10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。以洛神花為主題，帶領民眾認識洛神花、參與採收，並親手製作洛神花司康，同時走訪淡水近郊農村文化與田園景致，歡迎大家一同來體驗新北青農精心規劃的食農之旅。

30歲的青農張哲岳在淡水滬尾休閒農業區經營「阿三哥農莊」，求學時主修餐飲，畢業後曾於業界學習餐廳經營，深知食材品質的重要性。他決定延續父親教導的與環境共存理念，推動從產地到餐桌的完整體驗，內容包括生態解說、季節作物採收及農村料理實作。憑藉扎實的餐飲背景，張哲岳讓遊客深刻感受現採食材的美味，過去如釀製梅子醋、烤南瓜派等活動，都廣受好評。

▲青農張哲岳會利用當季作物製作各式餐點，圖中利用南瓜製作貝果。

今年10月，張哲岳與淡水旅學堂合作推出「輕軌里山-洛神花祭」低碳農村體驗，結合淡水輕軌，帶領民眾走入農村，運用當季洛神花製作香甜司康，認識永續農業與生態平衡，並欣賞淡水的自然美景與田園風光。

張哲岳分享，活動靈感來自電影《花便當的記憶》，片中角色以花入菜，寄託對親人的思念，因此他想以自家栽種的洛神花製作司康，喚起大家對農村的記憶。活動規劃從導覽、採收到親手將當季洛神花做成英式甜點司康，讓民眾透過「輕軌里山-洛神花祭」感受里山生活的友善環境，享受農村自然悠閒的氛圍。

▲因應10月洛神花季，農莊也規劃利用洛神花製作司康的活動。

張哲岳也強調，農莊秉持「吃在地、食當季」理念，依季節設計食農體驗，預計12月將推出咖啡主題活動，介紹咖啡作物、烘焙及手沖技巧，並以中度烘焙保留紅波旁咖啡品種的豐富果香。張哲岳感謝農業局協助農場整修及推廣影片拍攝，未來將持續開發多元活動，並結合滬尾休閒農業區業者推出1日輕旅行，歡迎民眾前來參與。

農業局長諶錫輝表示，青農是新北農業最堅實的骨幹，為農業發展注入創新能量。青農張哲岳從電影中汲取靈感，將新北農產品與英式甜點結合，展現農業的多元面貌。感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續以「農業健康市/式」為理念，推動減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民與生態共好的永續環境。