總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日以「變局中奮起的新台灣」為題，發表國慶演說。有關此篇演說稿，在大會結束後，總統府發言人郭雅慧表示，這是從台灣主體性出發，說明在國際局勢充滿多變的挑戰下，堅定向國人與國際傳遞台灣自我防衛的決心；而講稿的架構上，以「民主、繁榮、和平」三個精神貫穿，並且有三個意義，包括：如何實踐民主自由、在變局中展現自信，以及台灣對世界的責任。

郭雅慧表示，演說稿的架構是以民主、繁榮、和平三個精神，作為架構。第一個意義在於，台灣這一年如何實踐民主自由；第二個意義是，展現台灣在世界變局中充分展現自信。

郭雅慧指出，世界各國都遭遇劇烈的變化，在變局中台灣不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會，勇敢布局；所以賴清德說，變動的年代，也是機會的年代，不能固步自封、不能走回頭路，要更極進取地向世界前進。

她說，賴清德藉此指出台灣方向：要勇敢佈局，向世界前進，一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量，而台灣精神就是在逆境中，百折不撓，在挑戰中越挫越勇。

另外，為確保中華民國台灣的競爭優勢，賴清德拋出三個策略，包括投資、貿易、產業。郭雅慧表示，第一點「投資」，包括擴大內需、推動民間資金投入公共基礎建設等；第二個手段是「貿易布局全球」，簽雙邊經貿合作協議鏈結國際；第三，「產業手段」，扶植產業打造護國群山，推「AI新十大建設」打造「亞洲資產管理中心」，也要編百億預算投資智慧醫療，推動生醫產業。

至於第三項意義，郭雅慧表示，賴清德談到自身使命與台灣對世界的責任，台灣是一股國際正面的力量，可以對世界貢獻更多，一個確定的台灣，將是不確定的世界，一股重要而且可靠的穩定力量，「總統使命，照顧每一位國人，同時也強化自我防衛能力」。

另外，賴清德也公布「台灣之盾」（T-Dome），提出今年底要提國防特別預算。郭雅慧表示，國防支出的增加，並非漫無目的，是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力；國防預算對國家而言，牽涉的不單單是國家安全，也是國防產業發展，可以帶動國防與軍工產業，所以國防預算也是經濟預算，透過研發設計生產製造，深化本土供應鏈加速產業升級，帶動基礎工業升級轉型，讓年輕人投入創新產業。

郭雅慧指出，賴清德的演說，是以兩個感人故事結尾，帶到身為總統的使命，將領導國家，無畏風雨，不怕挑戰，勇敢向前，邁向更美好的明天。

她認為，賴清德的演說，如果說去年國慶演講是從歷史爬梳說中華民國的故事，今年講的是從台灣主體性出發，也透過三層意義跟國人報告，也跟世界對話。