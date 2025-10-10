　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜國慶「誤唸賴清德講稿」！當場皺眉停頓　傍晚貼全文回應

記者董美琪／綜合報導

中華民國114年國慶大會今上午在總統府前舉行，總統賴清德致詞後高喊「台灣加油、中華民國加油」結束演說，但因籌備會人員疏忽未收回講稿，導致大會主席、立法院長韓國瑜誤唸總統講稿、當場皺眉停頓，隨後確認流程並致歉後才恢復進行。慶籌會表示，將檢討作業疏失，避免類似情況再發生。韓國瑜傍晚也貼出以「國恩家慶」為題的中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會主席致詞，全文參考如下：

今天，非常榮幸再次站在這片青天白日之下，與各位親愛的國人同胞、父老兄弟姊妹、尊敬的友邦嘉賓，及身在世界各地依然心繫中華民國的華僑同胞們，一起歡慶中華民國第114歲的生日。讓我們一起大聲地祝福我們熱愛的中華民國，風調雨順、國泰民安、生日快樂。

▲慶籌會主委韓國瑜於雙十國慶大會致詞唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲慶籌會主委韓國瑜於雙十國慶大會致詞唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

我在此特別歡迎賴清德總統、蕭美琴副總統、陳水扁前總統、蔡英文前總統、行政院卓榮泰院長暨行政院團隊、五院院長代表及重要在野黨領袖，中國國民黨朱立倫主席、台灣民眾黨黃國昌主席、親民黨宋楚瑜主席及立法院周萬來秘書長及各位立法委員、各縣市縣市長、議長、在場的熱情國人同胞及在線上關注中華民國國慶的國內外同胞好友們，一起站在這片青天白日滿地紅裡共襄盛會。

這是一個值得所有台灣人銘記在心的日子，每年此時雙十國慶旗海飄揚裡，提醒著2300萬國民，我們台灣在中華民國的保護下，歷經了多少風雲詭譎的危機與轉折，才守住這一方天空海闊的自由聖地，過去六十年來，台澎金馬的人民沒有經歷過戰火、饑荒與貧困，正是中華民國這面青天白日滿地紅的國旗加上所有同胞團結一心，形成一道隔絕萬難的金盾，保障了我們將近七十年的安定繁榮，不只是揚名國際的台積電、佛光山、慈濟；不只是深耕奉獻的基督教會、天主教會；不只是場上全力以赴的運動選手們、不只是隨時以命拚搏的國軍健兒們，我們每一位愛國愛家的國人，每一位人在天涯海角、卻永遠心繫中華民國的同胞，都是守護這片聖地的一股能量。

記得我年輕的時候，有一首歌在雙十國慶上常常傳唱，是費玉清先生的《國恩家慶》，令人格外感動。（院長並現場獻唱）
“晴空萬里　大地含笑
歡樂歌聲響徹雲霄
多少人流血流汗
大家才有今朝
……
到那時、到那時　家家歡慶　樂陶陶”
今天，當我站在主席台上重新唱起這首歌，我的腦海裡首先浮出的畫面，不是眼前這一片旗海飄揚，而是最近通往花蓮的公路與車站上那一波又一波的人海，提著工具、拎著袋子、放下一切、奔赴現場的鏟子超人們，在此，我再次向每一位出錢出力，出手馳援最近受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們致上最高的敬意，各位就是“齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞”的最佳寫照。

然而，我們也要反省，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市已經漲破2萬6,000點，但月薪不到3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，以上這些所有的無形壓力都是我們看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

因此，迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難。我們需要在最快的時間內將這些隱形堰塞湖改造成一座座護國神山。我從小拜觀世音菩薩，是虔誠的佛教徒與道教徒，每次到廟裡拜拜都可以看到廟門口寫著8個字: 「國泰民安 風調雨順」。體會到中華文化的宗教哲學，所謂「風調雨順看老天、國泰民安靠自己」，中華民國的存在，從來都是在風雨飄搖、內憂外患中披荊斬棘。

從推翻滿清到建設台灣，114年來一代又一代的祖祖輩輩，如同一代又一代的鏟子超人，勤勤懇懇、修修補補，他們突破重重限制、克服種種困難，再加上幾十年來你、我、他，以及成千上萬的百工百業、士農工商，才造就了今天國泰民安的寶島台灣，而為了守護台灣的國泰民安，除了飲水思源、努力奮起，更永遠不能忘記居安思危。

親愛的國人同胞，在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭、也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美國的關稅談判能夠順利。

這三座隱形的堰塞湖在在影響台灣的未來，我們期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨合作，為2300萬國民同胞，謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府，也期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起疏通排除這三座堰塞湖的威脅與隱患，為台澎金馬築起和平、團結與繁榮的護國神山，讓我們在這片土地上，繼續創造奇蹟、繼續追求民主，繼續擁抱自由。到那時，我們才能真的實現《國恩家慶》裡的願望：“家家歡慶樂陶陶”。

在這個值得紀念的日子裡，我想對國內的兩千三百萬民眾好友致上最高的謝意，也要向五湖四海的僑胞朋友們說，你們都是我們中華民國最親的親人，在青天白日滿地紅的旗幟之下，我們血脈相連、心手相連，歡迎各位常常回家看看！中華民國隨時歡迎各位僑胞朋友以及所有外國友人！

更感謝今年的國慶大典的各位幕後夥伴，因為各位付出的心血與努力，才有了今天114年雙十盛事的光輝榮耀、讓大家在體會舉國歡騰，國恩家慶的美好裡，再次找回創建中華民國的最初感動。

最後，與大家勉勵：「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶。」再次和各位所有好朋友一起祝福中華民國國運昌隆、天佑中華民國！祝全體國人同胞與海內外朋友們身體健康、萬事如意！中華民國，生日快樂！

國慶連假今正式開跑，全台各地湧現出遊人潮，晚間最受矚目的活動莫過於南投縣舉辦的國慶焰火盛典。根據縣政府統計，至晚間7時為止，現場已聚集超過20萬5000名民眾，場面相當熱鬧。

