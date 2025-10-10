快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：葬送台灣經濟命脈帶來災難

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天是中華民國114歲生日，總統賴清德今（10日）發表雙十國慶演說，針對其談話兩岸關係論述。大陸國台辦發言人陳斌華今晚最新回應，只有堅持一個中國原則和「九二共識」，台海才有切實和平保障，針對賴清德「擴軍備戰」，以及大陸威脅和民主對抗威權論，「只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。」

陳斌華首先指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。」只有堅持一個中國原則和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，台灣同胞才能有好生活，台灣經濟才能借由兩岸經濟合作、融合發展獲得更大空間和確定性。

陳斌華進一步說，反之，背離一個中國原則，否認「九二共識」，推進「台獨」分裂，台海形勢就會緊張動蕩，台灣經濟和民眾切身利益就會嚴重受損。

陳斌華強調，賴清德在今天的講話中，頑固堅持「台獨」立場，渲染「大陸威脅」，鼓譟「民主對抗威權」，歪曲二戰歷史和聯大第2758號決議，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。「其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔，葬送台灣經濟命脈和發展前景，給台灣社會帶來災難。」

陳斌華又說，「台灣屬於中國事實清晰、地位明確，祖國統一大勢滾滾向前、不可阻擋。」不管賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實，改變不了台灣屬於中國的國際社會共識，阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

陳斌華又表示，讓兩岸同胞都能過上更好的日子，是發展兩岸關係的出發點和落腳點。只有堅持一個中國原則，反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。

最後，陳斌華指出，我們將團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞提及大陸軍事威脅論，加強國防預算與防禦。（圖／記者林敬旻攝）

今年（2025年）賴清德國慶演說淡化「兩國論」「兩岸互不隸屬」等論調，而是直接提升國防預算，打造「台灣之盾」。以「和平靠實力、台灣是印太穩定樞紐」為主軸，並以二戰終戰80周年為歷史鏡鑑，呼籲國際社會團結抵制威權主義擴張。面對區域安全挑戰，台灣將以實力守護和平，並宣示將逐年提升國防預算至GDP的3%至5%，展現堅定防衛決心。

賴清德指出，二戰的教訓證明「侵略必敗、團結必勝」，如今威權主義再度崛起，台海、東海、南海及第一島鏈的安全都受到威脅。台灣身為「印太和平穩定的樞紐」及「國際社會負責任的一員」，將持續維持現狀、守護台海和平。他呼籲大陸「體現大國責任」，停止扭曲聯合國2758號決議與二戰歷史文件，放棄以武力與脅迫改變現狀，「共同維護印太和平」。

在國防政策上，賴清德明確宣示三大方向。首先，年底將提出「國防特別預算」，明年軍費將超過GDP的3%，並於2030年前達到5%，「以實力守護和平」。他說，增加國防支出並非軍備競賽，而是回應安全威脅與推動國防產業升級的必要之舉。

他進一步闡述「三大目標」，一是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建立多層防禦、即時感知、有效攔截的防空體系，保障國人生命財產安全；二是引進AI與高科技，發展智慧化防禦作戰，發揮不對稱戰略的嚇阻力量；三是深化國防科技創新，與友盟合作推動在地研發與生產，強化國防工業能量，成為自由民主陣營可信賴的安全夥伴，並共同排除「紅色供應鏈」。

賴清德同時提到，政府已透過「總統府全社會防衛韌性委員會」整合中央、地方與民間能量，強化災防、防衛及民力訓練，並全面提升能源、醫療、金融與資通韌性。他並宣布推出《台灣全民安全指引》手冊，提供民眾因應天災及軍事危機的策略。

相較去年（2024年），賴清德國慶演說涉及兩岸論述部分，「我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。」

賴清德多次重點強調「兩國論」「兩岸互不隸屬」，「北京無權代表台灣」，引起大陸方面反制。雙十國慶後第4天，解放軍東部戰區於10月14日清晨宣布在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習。大陸海警也跟進宣布要實行台灣周邊海域執法巡查，最新路線圖「首次」繞行台灣一圈。