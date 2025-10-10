國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食：這好吃

▲賴清德帶外賓大啖台灣美食。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德10日晚間與副總統蕭美琴一同出席在台北賓館舉辦的「中華民國114年國慶酒會」，與現場所有國內、外賓客共同慶賀中華民國114年國慶。總統賴清德更是「台灣魂」上身，深怕外賓餓到，不僅狂推外賓享受美食，還替他們「客製化」，相當貼心。外交部長林佳龍則放閃無極限，與愛妻廖婉如上演餵食秀。

今年國慶酒會包括貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）暨夫婿、聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）伉儷、巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martíne）等友邦貴賓均蒞臨會場。賴清德、蕭美琴親切與各國賓客寒暄問候，國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍及總統府副秘書長何志偉等亦在場陪同。

值得一提的是，運動部長李洋今年也現身國慶酒會，高人氣的他不斷被國內外貴賓詢問能否合影，而他也來者不拒，相當親切。

在攤位安排上，外交部今年邀請「雙月食品社」、「暖潮」、「慕名私房料理」、「小鵲幸A Little Happiness」、「搖滾牛冰淇淋」、「禾樂精釀」以及「赫曼咖啡」等各具特色的地方品牌，盼藉由家鄉的味道，將這塊土地的故事與熱愛帶進國慶酒會，溫暖國內外賓客的胃。

賴清德與友邦聖露西亞總督查爾斯伉儷及貝里斯總督察芙拉暨夫婿首先來到雙月食品社，大啖「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」和「雙月油飯」，賴清德更是台南魂上身，深怕友邦外賓餓到，狂拿「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」給外賓喝，而這也是賴清德唯一有品嘗的一攤。

接著，賴清德也帶外賓們到「暖潮」品嘗「煙燻手撕豬」，最後則到「搖滾牛冰淇淋」享受甜點。賴清德更大讚，「都好吃」，非常有特色，這個就是台灣最強的地方，且今天他有先問外賓喜歡吃什麼，並「客製化」，特別挑選外賓喜歡吃的食物，好比查爾斯喜歡茶，就特別選「冷凍翠玉烏龍鮮奶冰淇淋」給他吃。

在享用完美食後，賴清德也與外賓們一同欣賞節目。表演團隊包括，台中首支專業現代舞蹈團「極至體能舞蹈團」（MAD Theater），擅長運用當代思維和新穎風格詮釋當代馬戲藝術的「創造焦點劇團」（Eye Catching Circus），致力於聚合不同領域之遊牧藝術家「牧夫肢間舞團」（Bemove Dance Company），以及音樂創作型往紅 「綾小路及 Artistar 樂團」（Louis and Artistar Quintet），帶來演出《無限∞臺灣》、《動能・微晶》和管弦樂五重奏（小提琴、中提琴、大提琴、長笛及薩克斯風）詮釋如韋瓦第四季小提琴協奏曲《夏》搖滾版及《卡農》搖滾版等經典與自創曲目。另綾小路網紅亦將以吉他及鍵盤樂器自彈自唱演奏自創歌曲，表演讓賴清德與外賓們如癡如醉、目不轉睛，相當沉浸演出。

而今年國慶酒會賴清德愛妻吳玫如相當低調，酒會中並未見到她的身影。外交部長林佳龍則與老婆廖婉如相當甜蜜，還親餵老婆「小鵲幸A Little Happiness」的紅豆餅，兩人狂曬恩愛，眼神藏不住情意，閃瞎現場的人。副總統蕭美琴則是化身美食家，一一介紹巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷品嘗各攤位美食。

根據外交部統計，截至10日為止，出席我國國慶慶典各國重要外賓共計約212人，包括慶賀團外賓138人，友邦與非邦交國家的駐台官員（含配偶）74人。

今年國慶外賓慶賀團計9團138人，以地區畫分，包括亞太地區2團73人，拉丁美洲及加勒比海地區3團26人，歐洲地區2團17人，以及外籍記者1團16人，中美洲銀行訪團1團6人。此次致賀友邦共有3個國賓層級訪團，包含貝里斯察芙拉總督閣下（H.E. Dame Froyla Tzalam）一行4人、聖露西亞查爾斯總督閣下（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）一行4人、巴拉圭共和國眾議院拉多雷議長閣下（H.E. Dr. Raúl Luis Latorre Martínez）一行18人。此外，瑞典王國國會議員一行、「歐洲重要價值夥伴」（EVIP）–青年政治領袖第二團、日華議員懇談會及日本地方政治訪團等等友好國家政要亦組團來訪。外交部感謝外賓來台慶賀我國國慶，展現堅實友誼。