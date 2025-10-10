賴清德國慶提51次台灣、僅喊2次中華民國　游淑慧：做台灣國國父夢

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國114年國慶大典今天登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第二次「國慶演說」，在4450字講稿中，共提到中華民國2次、台灣51次、中華民國台灣2次。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，賴清德提100次也沒用，今天是中華民國國慶，不是賴清德的台灣國國慶，無需做台灣國國父的夢，故意混淆國家認同與地域認同，只是台灣獨立建國的精神勝利法。

游淑慧表示，賴清德今天提到中華民國2次、提到台灣51次。很遺憾的自己要潑賴清德冷水，提100次也沒用，今天是中華民國國慶，就不是賴清德的台灣國國慶，他也無需做台灣國國父的夢。

游淑慧表示，自己聽到賴清德說「有台灣才有中華民國」，喔，然後呢？一個淺而易見的事，還需要賴總統放在國慶談話強調？

游淑慧說，川普會講有北美洲大陸才有美國？會講讓北美洲大陸再次偉大？還是會講讓美國再次偉大？

游淑慧直言，台灣是領土、是地名，而中華民國才是國號，賴清德故意混淆國家認同與地域認同，把台灣「擬國化」，自己想這是賴清德台灣獨立建國的精神勝利法。

▼游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）