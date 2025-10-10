學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說。學者分析，今年國慶演說顯示語言從「防衛性語言」轉向「戰略性敘事」，凸顯賴清德不再只強調防守，而是開始思考如何主動塑造區域秩序。賴清德的論述展現對國家主權的包容性，呈現「務實價值」與「未來國家發展願景」。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，今年國慶演說最大亮點在於語言從「防衛性語言」轉向「戰略性敘事」。去年是賴清德上任後首次國慶演說，主軸放在「團結台灣」，強調內政穩定與社會凝聚；今年則明顯轉為戰略布局，從經濟成就談到「印太和平樞紐」，再到「台灣之盾（T-Dome）」的防衛藍圖，整體格局更具前瞻性與主動性。

洪浦釗認為，賴清德不再以兩岸為敘事中心，而是以印太戰略為框架，把台灣定位為「不確定世界的穩定力量」。這反映出賴清德從「穩定政權基礎」進入「戰略塑形階段」的轉變——不再只強調防守，而是開始思考如何主動塑造區域秩序。

洪浦釗指出，相對地，今年在對中國的語氣上更為克制理性。賴清德沒有重提「互不隸屬」，而是呼籲中國「體現大國責任、停止扭曲聯合國第2758號決議」。這代表賴清德選擇用制度語言取代對抗語言，用「國際秩序」的框架來界定兩岸，而非陷入主權口水戰。影響原因主要來自國際變局與內政節奏的雙重考量，對外要穩定台美日關係，對內則避免激化朝野對立，因此整體風格是「語氣更保守、格局更放大」。

談「台灣」次數大增、「中華民國」銳減 反映國家論述實質化趨勢

賴清德今年提及「台灣」次數從去年44次增加到今年51次，而「中華民國」次數卻從8次減少到僅剩2次，「中華民國台灣」則不變，依舊為2次。洪浦釗認為，用詞變化反映國家論述「實質化」與「去修辭化」趨勢。去年是新任總統首次國慶演說，需要透過多次使用「中華民國」平衡政治光譜、鞏固內部共識；一年後，在政治基礎與國際定位都相對穩固的情況下，賴清德選擇以「台灣」作為主體語言，代表他要讓「台灣」成為國際戰略主體，而非僅僅是政體名稱。

洪浦釗指出，這並非否定「中華民國」，而是強調「台灣作為民主政體的制度角色」。例如當他說「民主台灣是印太和平穩定的樞紐」，這裡的「台灣」實際上已被語意轉化為「制度化民主主體」。換言之，這是從憲法名號走向國際語彙的外交語言轉換，更符合國際理解，也更有利於凸顯台灣在民主聯盟中的角色與價值。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致接受《ETtoday新聞雲》電訪時也說，總統各項名詞都有提及，代表進一步融合台灣對國家主權論述上的包容性，也呼籲去年就職演說時，提到不管台灣或中華民國、中華民國台灣都是國家一份子，顯然總統演說內容中，並非從「次數」彰顯名詞偏好，而是藉由各名詞的提出，進一步建立台灣在主權象徵中具備包容力的論述。

兩岸論述篇幅少 學者用3關鍵字概括：理性、克制、制度化

儘管賴清德今年國慶演說中，兩岸篇幅相對縮短，且通篇未提「互不隸屬」，不過，吳瑟致認為，這代表從「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的基調上再進一步延伸，中華民國主權存在是因為中華民國跟台灣已經融為一體。

吳瑟致指出，賴清德提到，「回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。」這個「我們」凸顯他對兩岸具有高度，意味希望中國清楚看到，促進區域和平穩定並非只需台灣努力，也需要中國的努力，如何攜手促進台海和平跟區域穩定是兩岸未來共同努力的方向。換言之，賴清德在針對兩岸論述上，提出要從和平與反侵略角度建構。

洪浦釗則認為，今年的兩岸論述可用3個關鍵字概括——理性、克制、制度化。賴清德不再以主權對主權的方式對話，而是以「國際責任」為框架，呼籲中國停止軍事威脅、體現大國責任。這樣的表述將兩岸議題從「民族對立」轉化為「國際議題」，使台灣立場更符合國際規範，也更容易獲得民主盟友理解與支持。

洪浦釗分析，這種轉變展現賴清德的戰略耐心與信心。他不再急於向中國喊話，而是透過「制度角色」與「國際連結」展現存在感，讓台灣「以存在發聲、以穩定說話」。可以說，這次他用的是國際語言而非對抗語言，以理性姿態挑戰中國長期壟斷的敘事權，既穩健又具有戰略深度。

務實與國家願景 兼具戰略縱深與心理安定感

洪浦釗認為，這是場兼具戰略縱深與心理安定感的演說。不以「戰」為核心，而是以「透過實力維護和平」為主軸，從國防、自主產業到外交合作，形成一條完整的戰略敘事鏈。這是台灣首次在國慶講台上，將「國防安全」與「供應鏈安全」並列為同一戰略層級，象徵台灣正邁入「整合性安全時代」。

談及賴清德以「鏟子超人」的故事收尾，洪浦釗分析，是把抽象的「防衛韌性」轉化為全民精神象徵，讓戰略語言落地成社會心理力量。整體而言，這是一份成熟民主的自我宣言，不以對抗為名，卻清楚傳遞台灣的信念：「以信心為盾、以民主為矛」，這是新時代台灣的戰略語言。

吳瑟致則認為，此次國慶演說呈現「務實價值」與「未來國家發展願景」，呼應目前國際情勢發展，也彰顯在國防安全上，如何提升實力才是國防安全最重要的依據。整體來看，賴清德在務實及願景過程中，這次國慶演說更可以展現出針對相關國家發展路線上的戰略布局，讓台灣未來更團結。