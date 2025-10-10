　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中　奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說。學者分析，今年國慶演說顯示語言從「防衛性語言」轉向「戰略性敘事」，凸顯賴清德不再只強調防守，而是開始思考如何主動塑造區域秩序。賴清德的論述展現對國家主權的包容性，呈現「務實價值」與「未來國家發展願景」。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，今年國慶演說最大亮點在於語言從「防衛性語言」轉向「戰略性敘事」。去年是賴清德上任後首次國慶演說，主軸放在「團結台灣」，強調內政穩定與社會凝聚；今年則明顯轉為戰略布局，從經濟成就談到「印太和平樞紐」，再到「台灣之盾（T-Dome）」的防衛藍圖，整體格局更具前瞻性與主動性。

洪浦釗認為，賴清德不再以兩岸為敘事中心，而是以印太戰略為框架，把台灣定位為「不確定世界的穩定力量」。這反映出賴清德從「穩定政權基礎」進入「戰略塑形階段」的轉變——不再只強調防守，而是開始思考如何主動塑造區域秩序。

洪浦釗指出，相對地，今年在對中國的語氣上更為克制理性。賴清德沒有重提「互不隸屬」，而是呼籲中國「體現大國責任、停止扭曲聯合國第2758號決議」。這代表賴清德選擇用制度語言取代對抗語言，用「國際秩序」的框架來界定兩岸，而非陷入主權口水戰。影響原因主要來自國際變局與內政節奏的雙重考量，對外要穩定台美日關係，對內則避免激化朝野對立，因此整體風格是「語氣更保守、格局更放大」。

▲雙十國慶大會，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

談「台灣」次數大增、「中華民國」銳減　反映國家論述實質化趨勢

賴清德今年提及「台灣」次數從去年44次增加到今年51次，而「中華民國」次數卻從8次減少到僅剩2次，「中華民國台灣」則不變，依舊為2次。洪浦釗認為，用詞變化反映國家論述「實質化」與「去修辭化」趨勢。去年是新任總統首次國慶演說，需要透過多次使用「中華民國」平衡政治光譜、鞏固內部共識；一年後，在政治基礎與國際定位都相對穩固的情況下，賴清德選擇以「台灣」作為主體語言，代表他要讓「台灣」成為國際戰略主體，而非僅僅是政體名稱。

洪浦釗指出，這並非否定「中華民國」，而是強調「台灣作為民主政體的制度角色」。例如當他說「民主台灣是印太和平穩定的樞紐」，這裡的「台灣」實際上已被語意轉化為「制度化民主主體」。換言之，這是從憲法名號走向國際語彙的外交語言轉換，更符合國際理解，也更有利於凸顯台灣在民主聯盟中的角色與價值。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致接受《ETtoday新聞雲》電訪時也說，總統各項名詞都有提及，代表進一步融合台灣對國家主權論述上的包容性，也呼籲去年就職演說時，提到不管台灣或中華民國、中華民國台灣都是國家一份子，顯然總統演說內容中，並非從「次數」彰顯名詞偏好，而是藉由各名詞的提出，進一步建立台灣在主權象徵中具備包容力的論述。

▲一一四年雙十國慶大會，CH-47SD契努克直升機吊掛國旗進場。（圖／記者林敬旻攝）

兩岸論述篇幅少　學者用3關鍵字概括：理性、克制、制度化

儘管賴清德今年國慶演說中，兩岸篇幅相對縮短，且通篇未提「互不隸屬」，不過，吳瑟致認為，這代表從「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的基調上再進一步延伸，中華民國主權存在是因為中華民國跟台灣已經融為一體。

吳瑟致指出，賴清德提到，「回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。」這個「我們」凸顯他對兩岸具有高度，意味希望中國清楚看到，促進區域和平穩定並非只需台灣努力，也需要中國的努力，如何攜手促進台海和平跟區域穩定是兩岸未來共同努力的方向。換言之，賴清德在針對兩岸論述上，提出要從和平與反侵略角度建構。

洪浦釗則認為，今年的兩岸論述可用3個關鍵字概括——理性、克制、制度化。賴清德不再以主權對主權的方式對話，而是以「國際責任」為框架，呼籲中國停止軍事威脅、體現大國責任。這樣的表述將兩岸議題從「民族對立」轉化為「國際議題」，使台灣立場更符合國際規範，也更容易獲得民主盟友理解與支持。

洪浦釗分析，這種轉變展現賴清德的戰略耐心與信心。他不再急於向中國喊話，而是透過「制度角色」與「國際連結」展現存在感，讓台灣「以存在發聲、以穩定說話」。可以說，這次他用的是國際語言而非對抗語言，以理性姿態挑戰中國長期壟斷的敘事權，既穩健又具有戰略深度。

▲韓國瑜、賴清德、蕭美琴於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

務實與國家願景　兼具戰略縱深與心理安定感

洪浦釗認為，這是場兼具戰略縱深與心理安定感的演說。不以「戰」為核心，而是以「透過實力維護和平」為主軸，從國防、自主產業到外交合作，形成一條完整的戰略敘事鏈。這是台灣首次在國慶講台上，將「國防安全」與「供應鏈安全」並列為同一戰略層級，象徵台灣正邁入「整合性安全時代」。

談及賴清德以「鏟子超人」的故事收尾，洪浦釗分析，是把抽象的「防衛韌性」轉化為全民精神象徵，讓戰略語言落地成社會心理力量。整體而言，這是一份成熟民主的自我宣言，不以對抗為名，卻清楚傳遞台灣的信念：「以信心為盾、以民主為矛」，這是新時代台灣的戰略語言。

吳瑟致則認為，此次國慶演說呈現「務實價值」與「未來國家發展願景」，呼應目前國際情勢發展，也彰顯在國防安全上，如何提升實力才是國防安全最重要的依據。整體來看，賴清德在務實及願景過程中，這次國慶演說更可以展現出針對相關國家發展路線上的戰略布局，讓台灣未來更團結。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
熊熊捉姦男友　驚見小三正跪床竟原諒
技師被爆指姦女顧客：沒人會救妳！　連鎖按摩店道歉了
快訊／公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機
快訊／古厝火警　男被磚瓦覆蓋慘死臥室
政府宣布！鏟子超人可全納保　每次3天、保額100萬
朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」
國慶發文！男星辣妻解放國旗泳衣　邰智源：台灣生日快樂
遭二度冒名寄恐嚇信！揚言總統府開槍　吳思瑤怒：膽大包天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

政府挺鏟子超人！救災志工可全納保　每次3天、保額100萬

賴清德國慶文告細數政績　她酸：像行政院長的「施政報告」

賴清德國慶提51次台灣、僅喊2次中華民國　游淑慧：做台灣國國父夢

回應賴清德國慶文告　民眾黨：盼不再只是作文與口號大賽

遭二度冒名寄恐嚇信！揚言下午3點總統府開槍　吳思瑤怒：膽大包天

賴清德國慶未提互不隸屬　學者：川普施壓不能成「川習會」變數

賴總統國慶喊「實力換和平」　蕭旭岑：採取兩岸軍事對抗路線

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

政府挺鏟子超人！救災志工可全納保　每次3天、保額100萬

賴清德國慶文告細數政績　她酸：像行政院長的「施政報告」

賴清德國慶提51次台灣、僅喊2次中華民國　游淑慧：做台灣國國父夢

回應賴清德國慶文告　民眾黨：盼不再只是作文與口號大賽

遭二度冒名寄恐嚇信！揚言下午3點總統府開槍　吳思瑤怒：膽大包天

賴清德國慶未提互不隸屬　學者：川普施壓不能成「川習會」變數

賴總統國慶喊「實力換和平」　蕭旭岑：採取兩岸軍事對抗路線

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

獅隊季後挑戰賽G1打線出爐！林泓弦寫紀錄　餅總淡定一句話

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了

醫院手術室門口發現9mm子彈　試射確定有殺傷力...找不到主人

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

南韓名模被爆秘婚7個月！BTS Jin親自到場主持　大咖男星搶到捧花

胡瓜與民視合約糾紛未解　余天「應該可以降一點」　曝1年未見樂樂

1歲女兒狂說耳朵不舒服！「裡面好像有東西」醫生一掏…佳娜：嚇死了

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

政治熱門新聞

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

新壽喊話中央　李四川突破1盲點：不理解

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

快訊／韓國瑜開金嗓唱《國恩家慶》 向鏟子超人、中南部救災朋友致意

賴清德出席國慶晚會：絕不能放棄主權

更多熱門

相關新聞

吳鳳花蓮救災「舉大國旗」慶雙十

吳鳳花蓮救災「舉大國旗」慶雙十

花蓮縣光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，許多台灣民眾自發性投入救災與重建行動，手持鏟子協助清理家園，因而被稱為「鏟子超人」。在眾多志工之中，土耳其裔藝人 吳鳳 也親自前往光復參與修復工作，展現對台灣這片土地的深厚情感。

賴清德國慶提51次台灣、僅喊2次中華民國　游淑慧：做台灣國國父夢

賴清德國慶提51次台灣、僅喊2次中華民國　游淑慧：做台灣國國父夢

賴清德國慶文告細數政績　她酸：像行政院長的「施政報告」

賴清德國慶文告細數政績　她酸：像行政院長的「施政報告」

民眾黨：盼今年國慶文告不再只是作文與口號大賽

民眾黨：盼今年國慶文告不再只是作文與口號大賽

國慶發文「台女星脫了」！

國慶發文「台女星脫了」！

關鍵字：

賴清德國慶演說雙十國慶國慶洪浦釗吳瑟致

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面