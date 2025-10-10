　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應賴清德國慶文告　民眾黨：盼不再只是作文與口號大賽

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表國慶文告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典在今（10日）登場，總統賴清德也照慣例發表國慶文告。民眾黨立院黨團指出，期盼今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞，籲賴整合上述實力、團結各方力量，誠懇且努力的帶領國家走出政治惡鬥。

民眾黨團說，今年的國慶，民眾黨主席黃國昌率領5位立委黃珊珊、陳昭姿、林國成、麥玉珍、劉書彬，共同出席國慶大典。黨團秉持著將國家利益放在政黨利益之上的精神，在這一年當中持續堅持改革理念、推動各項民生重要法案，努力在執政黨發動的大惡罷與司法追殺當中，穩定政局並修補國家的傷痕。

民眾黨團指出，去年賴清德總統的國慶文告是「團結台灣，共圓夢想」，很遺憾，中華民國的114年，人民非但看不見總統言出必行，致力團結台灣的契機，反倒帶頭製造了近年來台灣社會最高張的對立，社會因為突如其來的罷免選舉陷入負面情緒，正反雙方相互較勁。

民眾黨團表示，過去世界好幾次看見台灣，是外媒所聚焦的是台灣人民良善的面貌與民主底蘊，但因為一次罷免而耗損，充滿傷痕，台灣人民旺盛的能量，耗費在無謂的爭吵與叫囂之中。

民眾黨團說，過去一年，台灣不只陷入內耗，更是外患不斷，要讓美國再次偉大的壓迫性高關稅與政府代表亂無章法的談判結果，讓台灣最堅實的中小企業陷入重重迷霧、被迫休無薪假的勞工愈來愈多；即將登場的川習會，「台灣議題」將如何在中美競合中被定位甚至導引，更需要執政團隊帶領全體國人高度警戒應對應變。

民眾黨團表示，在算力及國力的時代裡，台灣又要如何強化能源韌性，再創舉世矚目的經濟奇蹟？台灣的國防戰略、民主韌性要如何在激烈變動的國際局勢中穩健自立，都是台灣人民熱切盼望能在總統國慶文告中得到的依循與指針。

民眾黨說，在賴總統執政的第一年，「團結台灣」被徹底揚棄變成口號，「共圓夢想」更因為大罷免造成社會的分裂與分歧更甚，民眾黨仍衷心期盼，今年賴總統所提出的強化「豐沛民主力」、「創新經濟力」、「均衡照顧力」、「外交夥伴力」、「國防堅韌力」、「公民良善力」不再只是作文與口號大賽上曇花一現的名詞。

民眾黨團呼籲，期盼看到賴總統能展現高度和格局，整合上述實力、團結各方力量，誠懇且努力的帶領國家走出政治惡鬥。

最後，民眾黨表示，面對台灣所面對的巨大挑戰，我們更衷心企盼賴清德總統虛心聆聽、察納異音，遏止長年來運用網軍、假訊息與司法打擊政敵，摧毀台灣民主韌性的惡質文化，勇敢走出少數政府、真心擁抱所有群眾、調整自身定位，採取具體行動弭平國家傷痕。請賴清德總統從今天起，做全體台灣人民的總統。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總統賴清德國慶

