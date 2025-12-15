凌濤猛攻鞋商轉軍火　大石公司怒了！已請律師提刑、民事告訴

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨陣營近期連日強攻國防產業鏈廠商，桃園市議員凌濤指控大石國際股份有限公司從鞋商轉做軍火生意，堪稱商業奇蹟。對此，大石公司今（15）透過運鞍法律事務所聲明指出，已委請律師許雅芬將對凌濤及相關人提出刑、民事告訴，籲勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。

聲明指出，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業（代碼F401010）之資格，該採購案採最低價得標制度，共有4家廠商投標，均符合投標廠商資格；大石公司標價為最低而得標，且已履約完畢。足見大石公司有履約能力並符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

聲明提到，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其臉書、媒體公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司與其負責人之商譽與名譽。大石公司已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員之權益。

最後，聲明強調，言論自由不是無限上綱，身為民代不應視法律於無物，惡意中傷他人。大石公司基於平衡言論自由及社會責任，未確保社會及法治健全運作，願挺身而出訴諸司法。期望社會大眾及傳媒勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。