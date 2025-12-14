　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴瑞隆走訪肉豆公市場　王瑞德第20次南下陪同力挺

▲▼王瑞德,肉豆公市場,高雄。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲賴瑞隆展現誠懇勤走基層、一步一腳印前行。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書，下同）

政治中心／綜合報導

立法委員賴瑞隆今（14）日上午前往肉豆公市場，由資深媒體人王瑞德、前立法委員郭玟成、高雄市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同，展開菜市場走訪行程，和攤商及採買的市民朋友親切問候，現場互動熱絡，氣氛溫暖，也展現出賴瑞隆持續勤走基層的士氣與決心。

▲▼王瑞德,肉豆公市場,高雄。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆表示，自己是菜市場之子，深刻體會市場是最真實、也最貼近市民生活的地方。高雄市民就是最大咖，未來會秉持長期耕耘的基礎，持續走入人群，和更多的市民站在一起，為這座城市的未來共同努力。

其中，資深媒體人王瑞德再度南下陪同賴瑞隆掃市場，此次是王瑞德第20次專程南下支持。王瑞德表示，以媒體人的專業政治觀察，賴瑞隆長年累積的行政經驗與問政表現，展現出穩定、踏實的特質，並肯定賴瑞隆的能力以及一步一腳印的態度，相信他會承接歷任市長的政績，持續帶領高雄朝向更繁榮的發展邁進。

▲▼王瑞德,肉豆公市場,高雄。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

近期面對外界關注與檢驗，賴瑞隆選擇用行動回應，持續走進市場，以最直接的方式與市民面對面互動。賴瑞隆表示，面對各項挑戰，誠實面對、踏實前行，用一步一腳印的方式，回應高雄市民的託付，也會持續以更謙遜的態度檢視自己，持續用行動爭取、累積市民的信任。

▲▼王瑞德,肉豆公市場,高雄。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆今日走訪市場，由多位民意代表與資深媒體人陪同，展現力挺賴瑞隆的態勢。並透過實際行動走入基層，傳達團隊凝聚共識、為高雄未來發展共同打拼的決心。走訪過程中，現場互動熱絡，不時傳來加油聲與問候聲，氣氛相當熱鬧、充滿活力，展現賴瑞隆走入基層、與市民自然互動所累積的人氣與支持。

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他
16歲少女葬身火窟成焦屍　校長哀嘆：她是副班長人緣很好
吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對
泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

高雄市驚傳警員遭毆案件！《東森新媒體ETtoday》獨家接獲爆料指出，一名隸屬高雄市警局少年隊的偵查佐，本週疑似遭人毆打成傷，外界一度傳出與債務糾紛有關，引發議論。對此，少年隊證實確有同仁受傷一事，但強調並非因欠債，而是與餐廳店員發生衝突所致。

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

「明水然」進駐大立百貨　1500爽嗑12道菜

王瑞德肉豆公市場高雄

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

