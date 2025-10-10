賴清德國慶文告細數政績　她酸：像行政院長的「施政報告」

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

今天是國慶日，總統賴清德發表國慶談話，過程中細數上任以來成績，包括推出0到6歲國家一起養政策、免繳學費、租金補貼、育兒與長照等。國民黨立委李彥秀批，國慶文告是總統一年中最重要的正式演說，以領導人的高度，擘畫國家願景，引領國家發展，但是今天賴清德的談話，更像是行政院院長的「施政報告」。

李彥秀提到，相對於去年國慶文告「新兩國論」遊走在兩岸敏感神經的邊緣，今年國慶文告在兩岸關係談話上相對保守，背後府方的考量及國際情勢的變化與壓力值得玩味。賴清德總統在文告中，花了相當大的篇幅闡述台灣過去一年的經濟表現，但沒有提到在美國關稅衝擊下失業率創下一年新高、無薪假人數倍增情形。而有趣的是，2025年IMD最新世界競爭力排名，台灣經濟表現從26名大幅進步到第10名，企業效能從第6名躍升到第4名，但政府效能與基礎建設部分仍停滯不前，台灣更需要的恐怕還是「政府的執行力」。

李彥秀說明，台灣整體經濟表現的確亮眼，但除了半導體優勢外，其他產業都面臨極大的困境，賴清德總統說「經濟成果」全民共享，但經濟成長與股市榮景的背後，台灣人民卻陷入無感成長的「悶經濟」；文告中，賴清德總統揭示全方位照顧人民、扶助中小微產業升級，但落實到政府預算，明年度中央政府總預算除了「國防預算」大幅成長外，其他「社會福利支出」、「教科文支出」、「社區發展及環境保護支出」以及「經濟發展支出」占比全數下滑，這樣的政府預算結構，要人民如何「信賴」政府真的有心照顧人民、壯大國家？

去年國慶演說的主軸是「團結台灣，共圓夢想」。李彥秀批評，顯然，今年賴清德國慶文告格局與願景都不如去年，團結台灣原本是總統最重要的職責，也是台灣面對國內、國際危機最重要的基石，但今天賴清德總統對「團結」支字未提，對比行政院持續的「鬥雞風格」，以及即將進入選舉年，未來恐怕也不容樂觀。

李彥秀說，「喊話有餘，擘劃不足」「吹捧有餘，願景不足」，很可惜，賴清德又一次錯失了提出願景、團結台灣、擘化國政的重要機會。