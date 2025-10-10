7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

▲菲律賓發生規模7.4地震，搖晃時間持續將近1分鐘，民眾撤至戶外。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
菲律賓外海10日發生規模7.4強震之後，菲律賓、日本、印尼相繼發布海嘯警報，且當地餘震不斷，已有1人死亡。根據印尼地震機構的最新說法，印尼海域記錄到小型海嘯，最高約17公分。
BBC、衛報、法新社報導，這起地震發生在民答那峨地區馬奈鎮（Manay）附近海域，震源深度10公里，震感強烈。馬奈鎮當地災害機構並未收到人員傷亡的通報，但工作人員Richie Diuen透露，地震持續搖晃將近1分鐘。
WATCH: The strong 7.4-magnitude earthquake hits Manay, Davao Oriental, as seen in this residential CCTV video from Barangay Rizal. Video courtesy of Reymar Sumaliling #LindolPH | @adrianINQ— Inquirer (@inquirerdotnet) October 10, 2025
• Follow live updates here: https://t.co/29shuU7Ruv pic.twitter.com/rADkPEsdah
當時正在馬奈附近孔波斯特拉鎮（Compostela）的女老師西爾特（Christine Sierte）透露，這次的地震是她碰過搖最久的地震，且越晃越厲害，甚至因為搖晃程度太過強烈，導致沒辦法在第一時間撤至建築物之外，校內部分學生出現恐慌症和呼吸困難，部分辦公室天花板塌下來，但所幸無人受傷。
菲律賓南部醫療中心在地震發生之後也進行疏散，數十名病患撤出醫院大樓。
GMA News Online報導，東達沃省長達揚希朗（Nelson Dayanghirang）10日受訪時表示，這起地震已造成1人死亡，死者來自馬蒂市（Mati City），被倒塌的建築物殘骸砸中過世，該省部分建築物受損，相關評估正在進行中。據信部分地區停電，但港口並未受到影響。
Naglabasan ang mga pasyente at health workers sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City dahil sa malakas na lindol nitong Biyernes ng umaga.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 10, 2025
Naramdaman sa lugar ang intensity V mula sa magnitude 7.5 na pagyanig sa karagatan malapit sa Manay, Davao Oriental nitong… pic.twitter.com/4ywswTz7ag
Parts of the building of Robinsons Place Butuan in Butuan City collapsed during the magnitude 7.4 earthquake that struck off Davao Oriental on Friday morning, October 10, 2025. Photos courtesy of Ruben Tagnipez https://t.co/aencSWbR9m pic.twitter.com/HFEKCPpQlf— Rappler (@rapplerdotcom) October 10, 2025
在規模7.4地震發生後，當地出現多起餘震，各大監測機構也發布海嘯警報。時隔數小時，太平洋海嘯警報中心已經解除海嘯警報。
根據印尼地震機構測得數據，在印尼北蘇拉威西省的塔勞群島（Talaud Islands）海域測得小型海嘯，高度約3.5公分至17公分之間。
