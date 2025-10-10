7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

▲菲律賓發生規模7.4地震，搖晃時間持續將近1分鐘，民眾撤至戶外。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓外海10日發生規模7.4強震之後，菲律賓、日本、印尼相繼發布海嘯警報，且當地餘震不斷，已有1人死亡。根據印尼地震機構的最新說法，印尼海域記錄到小型海嘯，最高約17公分。

BBC、衛報、法新社報導，這起地震發生在民答那峨地區馬奈鎮（Manay）附近海域，震源深度10公里，震感強烈。馬奈鎮當地災害機構並未收到人員傷亡的通報，但工作人員Richie Diu​​en透露，地震持續搖晃將近1分鐘。

當時正在馬奈附近孔波斯特拉鎮（Compostela）的女老師西爾特（Christine Sierte）透露，這次的地震是她碰過搖最久的地震，且越晃越厲害，甚至因為搖晃程度太過強烈，導致沒辦法在第一時間撤至建築物之外，校內部分學生出現恐慌症和呼吸困難，部分辦公室天花板塌下來，但所幸無人受傷。

菲律賓南部醫療中心在地震發生之後也進行疏散，數十名病患撤出醫院大樓。

GMA News Online報導，東達沃省長達揚希朗（Nelson Dayanghirang）10日受訪時表示，這起地震已造成1人死亡，死者來自馬蒂市（Mati City），被倒塌的建築物殘骸砸中過世，該省部分建築物受損，相關評估正在進行中。據信部分地區停電，但港口並未受到影響。

