菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

▲菲律賓人在地震發生後，撤離至室外。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓外海10日發生規模7.4強震，海嘯警報發布，當局已警告沿海地區居民撤離至地勢較高之處或遷往更內陸的地區。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）表示，已經指示各機構協助進行撤離行動，並為所有需要幫助的人提供援助。

BBC、衛報等報導，東達沃省省長朱巴希（Edwin Jubahib）表示，這起地震震感非常強烈，群眾驚慌失措，且有建築物受損。

另據國營媒體PTV，達沃市一間醫院在地震發生後進行疏散，可見工作人員與患者匆忙撤離，現場一片混亂。在達沃一間購物商場外，有多名員工群聚在一起。也有學生撤離至學校建築外。

Lumabas ng silid-aralan ang mga estudyante sa Tampakan, South Cotabato matapos maramdaman sa lugar ang magnitude 7.5 na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Manay, Davao Oriental nitong Biyernes ng umaga. | via Chat Ansagay.



Photos courtesy of Ciony Ruth Madayag pic.twitter.com/V3gdy9sy0P — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 10, 2025

總統小馬可仕透過聲明表示，目前正在進行相關評估，搜救、救援工作正在籌備中，一旦情況安全就會立即展開部署，且已指示武裝部隊、海岸防衛隊在內等多個機構，即刻執行沿海地區疏散行動。小馬可仕也敦促所有受影響地區的民眾撤往高霧，並在當局宣布安全之前遠離海岸邊。

GMA新聞指出，在強震發生後，菲律賓7個地區發布海嘯警報，隨後印尼機構也向北蘇拉威西及巴布亞地區發布海嘯警示。另據Inquirer.net，民答那峨島達沃市所有公私立學校已經停課，當地政府下令盡快對設施損失展開快速評估。

在這次規模7.4強震來襲不久前，菲律賓宿霧發生規模6.9地震，造成72人死亡。