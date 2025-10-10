快訊／菲律賓7.4強震狂搖！　日本33地發布「海嘯預報」

▲菲律賓發生7.4強震，日本發布海嘯預報。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本氣象廳10日上午針對沿岸多個地區發布海嘯預報，指出因菲律賓南部附近發生7.4強震，可能導致日本多地出現輕微海面變動。不過，氣象廳也強調，本次預測的海嘯高度均在0.2公尺以下，預估不會造成任何災害。

根據太平洋海嘯警報中心（PTWC）數據，這起地震發生於台灣時間上午9時44分，震央位於菲律賓群島南部民答那峨島附近（北緯7.4度、東經126.9度），地震規模預估7.4，震源位於太平洋板塊活動頻繁區域。

日本氣象廳在日本時間10日上午11時16分（台灣時間上午10時16分）發布海嘯預報。氣象廳指出，雖然菲律賓地震規模不小，但目前僅預測會引發「部分的海面變動」，並未發布警報或注意報。

此次海嘯預報範圍相當廣泛，涵蓋北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、靜岡、愛知、三重、大阪、和歌山、高知、鹿兒島及沖繩33個沿海地區。

各地預測海嘯波高皆低於0.2公尺，第一波預計在10日中午前後抵達。氣象廳提醒民眾，海面可能會有輕微波動或潮位變化，但不會對沿岸造成實質損害，請勿驚慌，也無需避難。