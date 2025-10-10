　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

▲▼網路詐騙。（圖／CFP）

▲韓國大學生慘遭詐騙至柬埔寨，遭高強度虐待後慘死。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

一名20多歲韓籍大學生原計畫赴柬埔寨參加當地博覽會，豈料遭到柬埔寨當地的詐騙集團誘拐至貢布省波哥山（Mount Bokor）地區，最後受虐慘死。家屬接到勒索電話後報案，但遺體至今兩個月仍滯留當地，南韓則因柬埔寨政府態度消極而無法順利送返。

根據《韓聯社》，該名20多歲的A姓大學生，今年7月17日向家人表示要前往柬埔寨參加當地的博覽會。原本應該是正常的學習交流行程，豈料一週後，A姓學生家屬卻接到使用朝鮮族（韓裔中國籍）口音的陌生電話，對方以A姓學生涉及「事故」為由，要求支付超過5000萬韓元（約新台幣107萬元）的贖金。

A姓大學生的家屬隨即向南韓警方及外交部報案。警方則是建議不要匯款，而是改以提供學生照片與位置資訊協助查找。

然而，家屬未能得知A姓學生的具體位置，僅能透過勒索電話確認生死。4天後，便無法透過電話與詐騙集團聯繫。兩週後，A姓學生被發現已經身亡，且死亡地點位於柬埔寨貢布省波哥山附近，該地區過去也曾發生針對韓國人就業詐騙及非法拘禁事件。

對此，柬埔寨當地警方在死亡證明上將A某的死因註記為「心臟驟停（因高強度虐待導致劇烈疼痛）」。

目前，A姓大學生的遺體已在柬埔寨滯留超過兩個月，尚未進行驗屍。南韓外交部表示，正持續與柬埔寨司法機關溝通，要求加速調查，並持續提供家屬必要的領事協助。南韓警方則透露，原本計畫派員赴柬埔寨確認遺體並協助送返，但因當地政府配合不積極而延遲。

南韓警方強調，將持續追查A姓學生的入出境情況及可能的犯罪受害經過，同時關注近期類似的柬埔寨就業詐騙及綁架事件，並積極追蹤相關犯罪集團動態，以防更多人受害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

洗完澡「開門通風」大錯特錯　日本達人：關門乾更快

好想拿和平獎？川普「真實心聲」很意外　歐巴馬罕讚功勞

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

搭飛機險遭性侵！　她遭噁男乘客強吻「無處可逃」

諾貝爾和平獎今天頒發！分析「川普獲獎機率」僅4%　是否能成黑馬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

洗完澡「開門通風」大錯特錯　日本達人：關門乾更快

好想拿和平獎？川普「真實心聲」很意外　歐巴馬罕讚功勞

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

搭飛機險遭性侵！　她遭噁男乘客強吻「無處可逃」

諾貝爾和平獎今天頒發！分析「川普獲獎機率」僅4%　是否能成黑馬

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

國際熱門新聞

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

即／菲律賓7.4強震　發布海嘯警報

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

即／菲律賓外海規模7.4強震！

普丁認了　亞塞拜然客機墜毀是俄方有錯

更多熱門

相關新聞

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

韓國一對夫妻近來在京畿道光明市買下一間老公寓，沉浸在終於擁有自己的房子的喜悅沒多久，妻子卻發現，原本積極參與家務的丈夫卻在洗碗一事上態度大轉變，一進廚房就喊腰痛，讓她百思不得其解。

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤　總統下令了

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤　總統下令了

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞柬埔寨南韓詐騙集團朝鮮族虐待

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面