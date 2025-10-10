遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

▲韓國大學生慘遭詐騙至柬埔寨，遭高強度虐待後慘死。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

一名20多歲韓籍大學生原計畫赴柬埔寨參加當地博覽會，豈料遭到柬埔寨當地的詐騙集團誘拐至貢布省波哥山（Mount Bokor）地區，最後受虐慘死。家屬接到勒索電話後報案，但遺體至今兩個月仍滯留當地，南韓則因柬埔寨政府態度消極而無法順利送返。

根據《韓聯社》，該名20多歲的A姓大學生，今年7月17日向家人表示要前往柬埔寨參加當地的博覽會。原本應該是正常的學習交流行程，豈料一週後，A姓學生家屬卻接到使用朝鮮族（韓裔中國籍）口音的陌生電話，對方以A姓學生涉及「事故」為由，要求支付超過5000萬韓元（約新台幣107萬元）的贖金。

A姓大學生的家屬隨即向南韓警方及外交部報案。警方則是建議不要匯款，而是改以提供學生照片與位置資訊協助查找。

然而，家屬未能得知A姓學生的具體位置，僅能透過勒索電話確認生死。4天後，便無法透過電話與詐騙集團聯繫。兩週後，A姓學生被發現已經身亡，且死亡地點位於柬埔寨貢布省波哥山附近，該地區過去也曾發生針對韓國人就業詐騙及非法拘禁事件。

對此，柬埔寨當地警方在死亡證明上將A某的死因註記為「心臟驟停（因高強度虐待導致劇烈疼痛）」。

目前，A姓大學生的遺體已在柬埔寨滯留超過兩個月，尚未進行驗屍。南韓外交部表示，正持續與柬埔寨司法機關溝通，要求加速調查，並持續提供家屬必要的領事協助。南韓警方則透露，原本計畫派員赴柬埔寨確認遺體並協助送返，但因當地政府配合不積極而延遲。

南韓警方強調，將持續追查A姓學生的入出境情況及可能的犯罪受害經過，同時關注近期類似的柬埔寨就業詐騙及綁架事件，並積極追蹤相關犯罪集團動態，以防更多人受害。