政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

▲▼王世堅祝福大家國慶快樂。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲王世堅祝福大家國慶快樂。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是114年國慶大典，近日因一首〈沒出息〉爆紅的綠委王世堅，也在臉書發文表示，「今年的雙十連假有三天，阿堅祝大家雙十快樂！希望各位鄉親在這個連假中過的從從容容游刃有餘，啊收假的時候千萬別_____，以下開放接詞～」也引起不少網友熱烈響應，紛紛留言「從從容容出去玩，連滾帶爬的回家」、「沒出息..」、「被政治耽誤的歌手」。

這首名為〈沒出息〉的歌曲由中國網友剪輯製作，旋律激昂，歌詞取材自王世堅早年在議場上針對時任台北市長柯文哲的激烈發言，包括：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」等語。創作者更搭配王世堅拍桌、甩頭等經典畫面，使歌曲畫面與情緒相互呼應，瞬間在網路上掀起熱烈迴響。

歌曲爆紅後，抖音上甚至出現專為王世堅設立的粉絲帳號，短時間內吸引上萬人追蹤。不少中國家長更將這首歌當作「訓子神曲」，用來教育小孩「不要沒出息」。同時，台灣網友也紛紛加入模仿行列，留言區中不乏「這首歌超洗腦」、「恰吉如果用這首歌當競選曲一定當選」等趣味評論，還有人笑稱想聽完整版三分鐘版本。

今是雙十國慶，也要開始三天連假，王世堅也特別祝福大家，「今年的雙十連假有三天，阿堅祝大家雙十快樂！希望各位鄉親在這個連假中過的從從容容游刃有餘，啊收假的時候千萬別_____，以下開放接詞～」。

10/09 全台詐欺最新數據

賴總統國慶喊實力換和平　蕭旭岑：放棄兩岸和解

賴總統國慶喊實力換和平　蕭旭岑：放棄兩岸和解

針對賴清德總統的國慶談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10日）表示，賴總統絕口不提兩岸條例，也不提兩岸交流，通篇都強調「以實力換取和平」，這是放棄兩岸和解路線，採取「直衝對撞」的軍事對抗路線，這是危險的訊號，讓人對未來感到悲觀。

太巧了！8年前生下國慶寶寶　今早弟弟也報到

太巧了！8年前生下國慶寶寶　今早弟弟也報到

國慶大典與陳水扁、朱立倫互動熱絡　蔡英文：這是展現團結台灣時刻

國慶大典與陳水扁、朱立倫互動熱絡　蔡英文：這是展現團結台灣時刻

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

