國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

▲台中一名樊小姐8年前產下國慶寶寶，今早又自然產下弟弟，孩子都是國慶日出生。（圖／童綜合醫院提供）



記者許權毅／台中報導

今日國慶日雙十節，也有許多國慶寶寶到來。台中梧棲童綜合醫院今早有一名樊姓媽媽產下一名3222公克的小壯丁，巧合的是，樊女8年前也是在國慶日生下女兒，今日又生下弟弟，姊弟剛好組成「國慶姊弟」，且都是自然產，就連醫生也感嘆相當難得。

童綜合醫院說，今日產房熱鬧非凡，今晨5點12分，21歲宋姓媽媽剖腹生下2818公克重的小公主，由婦產部醫生張永玲進行接生，是宋姓媽媽的第一胎，初為人父的爸爸鄭先生非常高興女兒的誕生，全家人都沉浸於喜悅的感動之中。

5點22分，37歲樊姓媽媽自然產生下3222公克重的小壯丁，由醫師許俊正接生，是媽媽的第二胎，特別的是媽媽8年前也是自然產下國慶女寶寶，8年後的今天又再自然產下了國慶男寶寶，不僅湊成了一個好字，而且連兩胎都是國慶寶寶，並且還是自然產下，機率幾乎微乎其微，讓醫護同仁也非常驚嘆。

樊姓媽媽表示，預產期本來是在10月11日，沒想到孩子自己選擇了國慶日誕生，以後還可以和姊姊一起慶生，兩個孩子生日就都可以一起完成了。許俊正也說，相隔8年連兩胎都是國慶日出生，而且還都是自然生產，真的非常難得。

▲院方替今日新生兒贈上嬰兒包巾等紀念品。（圖／童綜合醫院提供）



童綜合醫院今日午前，已經有4名國慶寶寶，還有4位產婦待產中，院方也特贈嬰兒包巾禮盒與紀念禮品，祝福所有孩子平安健康的長大。

▲茂盛醫院今早已經有3位新生兒來報到。（圖／茂盛醫院提供）



茂盛醫院也說，今日上午迎來3位新生兒，其中女寶寶1位、男寶寶2位。搶頭香出世第1位國慶寶寶是在0時6分出生的女娃，初產婦的林小姐說9日上午9時就感覺開始陣痛，下午4點趕回醫院待產，沒想到一過午夜時分就生了。

另一位湯姓媽媽，小壯丁在10點10分出生，加上今日雙十節，意義非凡。湯女在前年至茂盛醫院接受試管療程，1年後就順利生下大寶，怕當高齡產婦的她，半年後又回院找生殖醫學科的醫師李俊逸，想再拚第2胎，正當準備要植入胚胎之前，就意外自然受孕，讓醫師也讚嘆是都市傳說。

▲林小姐生下小公主是茂盛醫院今日第一位國慶寶寶。（圖／茂盛醫院提供）