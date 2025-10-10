國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

▲國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（10日）為國慶連假首日，上午7時就出現出遊車潮，國道局部路段出現塞車，3起車禍也造成回堵，截至中午，國1南下湖口到新竹依舊壅塞，高公局預判下午還有一波車潮，國道仍有9路段易塞。

連假首日湧現車潮，今天上午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹，國1北向東湖至五堵、高架堤頂至汐止端；國3南向三鶯至龍潭；國3北向木柵至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段行車大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道今也發生3起嚴重事故造成塞車，包括上午9時24分國3北向176公里處1輛小貨車自撞，占用內2車道，10時18分排除，後方車流回堵6公里。

10時6分國6東向17.8公里處2輛小客車追撞，占用內側車道，10時37分排除，後方車流回堵4公里；11時2分國1南向340.6公里處2輛小客車追撞，占用內側車道，11時9分排除，後方車流回堵4公里。

▲國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

由於今各地天氣晴朗，旅遊車流湧現，高公局預判今日下午有9處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；另用路人可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

因10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車之民眾，北部地區可由國3草屯及中興交流道、南部地區由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。高公局呼籲，焰火施放期間，用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。