突接NCC電話「身分遭外洩」！他配合辦案　百萬元飛了

記者施怡妏／綜合報導

詐騙手法層出不窮，稍有不慎就可能墜入陷阱，一名網友表示，走在路上突然接到一通「無顯示號碼」的電話，對方語氣沉穩，自稱是「國家通訊傳播委員會」（NCC）官員，告知他的電話門號涉及違規，情急之下他一步步落入陷阱，前後交付百萬現金，報警後才發現一切都是騙局。

「165打詐儀錶板」分享一則詐騙案例，受害人接到一通顯示無號碼的電話，對方自稱是「國家通訊傳播委員會」（NCC）官員，雖未透露具體職位，卻以自然且沉穩的口吻告知受害人名下的電話門號涉及違規，且月中將會遭到凍結。

受害人表示並未持有對方所說的A公司門號，自己使用的是B電信，但詐騙者仍堅持門號存在，並唸出一串號碼，並進一步詢問是否曾遺失證件，或提供他人使用。受害人透露近期過戶車輛時有將證件交給買方，對方便趁機表示身分可能遭冒用，隨即將電話「轉接」給一名自稱「黃律師」人士。

「黃律師」說明身分遭冒用的相關法律問題，受害人在驚慌之下信以為真，認為事情相當嚴重。過了一段時間後，自稱是警察的人致電，語氣權威並報出案號，指控受害人涉嫌洗錢案，還警告不能掛斷電話，否則將被視為拒絕配合調查。

受害人透露，自稱警察的男子語帶威脅，要求他加入LINE帳號暱稱「克里斯」為好友，並傳送多張看似公文的圖片。對方進一步表示案件可提前偵辦，只要支付「物證費」及「保證金」。受害人因恐慌無力分辨真假，依指示前後交付百萬現金。最終，受害人的家人發現異狀報警處理，才揭露整起事件是詐騙集團設下的陷阱。

對此，警政署提醒，有「未顯號來電」或「檢、警、調電話辦案或視訊辦案」的情況，請直接掛斷，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案，不會以社群媒體傳送公文書，也不會透過電話或視訊辦案。