LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

近年台灣詐騙案件層出不窮，從簡訊、網購到假投資，手法不斷翻新。LINE官方就指出，近期有不法人士盜用LINE Pay的名義，以「重複扣款」或「付款方式異常」為由寄送電子郵件，藉此來獲取用戶個資與存款，提醒民眾切勿點擊來歷不明的連結。

據悉，近日有不法人士疑似假冒LINE Pay的名義寄送電子郵件，發送聲稱「LINE Pay交易重複扣款」、「付款方式綁定多個帳戶」的Email，誘導用戶點擊信中附上的連結進行身分驗證，要求輸入手機號碼、帳戶密碼、信用卡卡號及卡片安全碼等資料，試圖藉此竊取用戶個資與存款。

LINE官方提醒，鑒於網路詐騙案件頻傳，為維護用戶權益及LINE、LINE Pay等帳戶安全，請勿點擊不明來歷的程式、訊息、Email、簡訊，或您不認識的人提供的連結。

LINE官方表示，若收到以LINE Pay名義發出的Email且含有連結網址，請先確認是否有進行該封Email內容中所述的操作，並檢查寄件者的Email網域是否為「@linecorp.com」或「@lycorp.com」，如有疑問請與LINE Pay客服中心聯繫。

LINE官方說到，如果已經誤點可疑連結，建議用戶儘速更換LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶及其他金融商品（例如：網路銀行）的密碼，並以掃毒軟體掃描手機。

LINE官方強調，LINE所有官方帳號，包括「LINE錢包」、「LINE Pay提醒」、「LINE Pay Merchant」等，帳號名稱前方會顯示「綠色盾牌」，且「LINE」為全部大寫英文字母。另外，若傳送訊息到LINE官方帳號，均不會有真人回覆。

