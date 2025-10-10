　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「這類郵件」別點：個資、存款全被盜

▲台灣詐騙猖獗，提醒民眾請勿點開來歷不明的連結。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

近年台灣詐騙案件層出不窮，從簡訊、網購到假投資，手法不斷翻新。LINE官方就指出，近期有不法人士盜用LINE Pay的名義，以「重複扣款」或「付款方式異常」為由寄送電子郵件，藉此來獲取用戶個資與存款，提醒民眾切勿點擊來歷不明的連結。

據悉，近日有不法人士疑似假冒LINE Pay的名義寄送電子郵件，發送聲稱「LINE Pay交易重複扣款」、「付款方式綁定多個帳戶」的Email，誘導用戶點擊信中附上的連結進行身分驗證，要求輸入手機號碼、帳戶密碼、信用卡卡號及卡片安全碼等資料，試圖藉此竊取用戶個資與存款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE官方提醒，鑒於網路詐騙案件頻傳，為維護用戶權益及LINE、LINE Pay等帳戶安全，請勿點擊不明來歷的程式、訊息、Email、簡訊，或您不認識的人提供的連結。

LINE官方表示，若收到以LINE Pay名義發出的Email且含有連結網址，請先確認是否有進行該封Email內容中所述的操作，並檢查寄件者的Email網域是否為「@linecorp.com」或「@lycorp.com」，如有疑問請與LINE Pay客服中心聯繫。

LINE官方說到，如果已經誤點可疑連結，建議用戶儘速更換LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶及其他金融商品（例如：網路銀行）的密碼，並以掃毒軟體掃描手機。

LINE官方強調，LINE所有官方帳號，包括「LINE錢包」、「LINE Pay提醒」、「LINE Pay Merchant」等，帳號名稱前方會顯示「綠色盾牌」，且「LINE」為全部大寫英文字母。另外，若傳送訊息到LINE官方帳號，均不會有真人回覆。

延伸閱讀
遭虎媽關到餓死！台中21歲女告別式淒涼　僅有姐姐、2同學送行
知名按摩店爆猥褻性侵！男技師噁喊「怎不叫了，認命了嗎」　店家道歉了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶姊弟檔！台中媽8年前生下女寶寶　弟弟「提早1天」今晨報到

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

諾貝爾得主曾任台師大講座教授　助開發「抽血檢測失智症」

留住輝達是「國家戰略層級目標」　謝金河：若搞不定，總統應出手

不只公務員有！中華郵政「每年3天身心調適假」　2.5萬人受惠

騙過驗鈔機！超商店員「2招識破」500元假鈔　苦主：我也收過

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

國慶連假清境農場人潮湧現「山坡全是遊客」　入園優惠拚3天破萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【離譜追債】女債主衝殯儀館！竟拉亡者手蓋指印

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

她停機車格卻吃罰單　原因讓她嘆當繳學費

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

定期定額0050還要再買台積電？　網給建議

國慶連假天氣曝　第一波「東北季風」下週到

快訊／菲律賓外海7.4強震　氣象署發布海嘯消息

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

「環太平洋地震帶」全球最活躍！80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

快搶！連假1800份購物金限時快閃

更多熱門

相關新聞

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

在桃園開工程行的老闆林鴻森，在光復鄉泥流成災的第二天，即帶著小山貓親赴救災，不慎在災區刺傷腳部，撐了八天才就醫，於中秋節夜晚乘救護車轉院時不幸過世，也讓全國民眾對「挖土機超人」的英勇事蹟感到悲傷不捨，在東港開設醫院的立委蘇清泉則po文，提醒災區志工一定要預防感染「海洋弧菌」。

女重操車手行詐　詐欺未遂遭重判10個月

女重操車手行詐　詐欺未遂遭重判10個月

詐團釣到警察　車手做白工還要關1年

詐團釣到警察　車手做白工還要關1年

突接NCC電話「身分外洩」！他配合辦案　百萬元飛了

突接NCC電話「身分外洩」！他配合辦案　百萬元飛了

郵局×貓貓蟲咖波商品2周狂賺近800萬　詐騙跟風冒用

郵局×貓貓蟲咖波商品2周狂賺近800萬　詐騙跟風冒用

關鍵字：

詐騙LINEPayLINE警示安全

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面