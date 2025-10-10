詐團假廣告釣到警察　車手被逮吐苦水：報酬車資都沒拿到

記者黃翊婷／綜合報導

鐘姓男子今年5月間加入詐騙集團擔任車手，該詐團在網路上刊登假投資廣告，結果釣到警員；警員乾脆將計就計，答應交付10萬元投資金，等到面交時再趁機逮捕車手。台中地院法官考量到鐘男已經坦承犯行，而且在這起案件中沒有拿到報酬和車資，最終依法判處他有期徒刑1年。

▲鐘男擔任詐團車手，沒想到前來赴約的投資客竟是警員假扮的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鐘男今年5月間加入詐騙集團擔任車手，負責將取得的贓款轉交給上游成員；該詐團先在同年4月間於臉書刊登假投資廣告，一名執行網路巡邏的警員發現後，乾脆將計就計，加入詐團社團並留下LINE帳號，果然成功吸引詐團成員的注意。

詐團成員邀請假扮成投資客的警員加入「方舟計畫」，聲稱可以透過內線交易投資股票獲利，誘導對方答應交付10萬元資金，隨後再指示鐘男於同年6月間前往約定地點取款。結果鐘男一抵達現場，就被埋伏警員逮捕。

鐘男落網之後，對於上述犯行均坦承不諱；至於報酬的部分，他表示，詐團成員沒有跟他說明報酬怎麼算，他到現在不僅沒有領到任何報酬，連車資也沒有收到。

台中地院法官認為，鐘男正值青壯年，並非無謀生能力，卻加入詐團擔任車手，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。