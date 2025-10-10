「郵局×貓貓蟲咖波」商品2周狂賺近800萬　詐騙跟風冒用

▲詐騙集團冒用中華郵政粉絲團銷售商品。（圖／翻攝假粉絲網頁）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政跨界聯名貓貓蟲咖波，9月底推出療癒系「貓貓蟲咖波郵票小全張」、「咖波悠 郵好日子」聯名商品，吸引民眾搶購，短短2周就狂賺近800萬業績。然而，詐騙集團跟風冒用賣商品，中華郵政除了已檢舉，也緊急喊話「貓貓蟲咖波」聯名商品只會在「i集郵」網站和郵局銷售，希望民眾別上當。

中華郵政攜手貓貓蟲咖波推出「郵票小全張」、「咖波悠 郵好日子」商品，聯名商品包括側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等。根據統計，9月30日起開賣迄今，貓貓蟲咖波系列商品銷售出帳金額已達712萬6,420元。中華郵政預估，這波聯名合作業績將可上看2千萬元。

▲中華郵政開賣「貓貓蟲咖波郵票小全張」及商品，2周賺進近800萬元。（資料圖／記者李姿慧攝）

由於郵局推出貓貓蟲咖波聯名商品造成搶購，也被詐騙集團盯上，有詐騙集團冒用中華郵政臉書粉絲團「郵來郵趣」名義，成立假粉專，還打著中華郵政和貓貓蟲咖波名號銷售聯名咖啡杯，每個998元，但實際上郵局這波咖波聯名活動根本無此商品。

中華郵政集郵處表示，對於近期有人冒用本公司「郵來郵趣」FB粉絲專頁名義，試圖販售非本公司商品，已於中華郵政公司「郵來郵趣」FB粉絲專頁公告，請民眾認明破萬人追蹤的官方粉絲頁，且中華郵政的網路銷售點為「i集郵」，提醒民眾勿點來路不明的假網站。

中華郵政強調，除已於中華郵政「防治詐騙專區」發布最新公告外，也提醒民眾中華郵政經營之「郵來郵趣」FB粉絲專頁追蹤人數逾1萬人、發布圖文資訊不會使用簡體字，發行之票（商）品僅於「i集郵」(https://stamp.post.gov.tw)上架銷售。民眾如有疑慮，可撥打客服專線0800-700-365(手機請撥付費電話：04-2354-2030)，或撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

中華郵政指出，針對該冒名行為，中華郵政已透過FB針對冒名粉專進行檢舉，並通報165中心管制。