出獄不知悔改！女車手收贓款又被逮　法官怒了重判10個月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

曾因違反洗錢防制法入獄的梁姓女子，出獄後不知悔改，今年6月再度加入詐騙集團擔任面交車手，協助該集團假以投資虛擬貨幣手法詐騙被害人60萬元，潮州警方獲報會同被害人在超商前逮人，被依詐欺未遂罪送辦起訴。屏東地方法法院審理認定梁女累犯、再犯風險高，對刑罰反應力薄弱，依三人以上共同詐欺取財未遂罪判處有期徒刑10月，以警示心存僥倖之不法之徒。

判決書指出，梁姓女子與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱為「林志鋒」、通訊軟體TELEGRAN暱稱「已刪除的帳號（DA）」、「部長2.0」及通訊軟體Signal暱稱「劉海」、「美金????紅兵支付」等其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由梁女擔任面交車手，負責向被害人收取詐欺所得之贓款，並將取得之款項轉交予本案詐欺集團上游成員之取款人員，以此方式隱匿本案詐欺集團犯罪所得。

該詐欺集團不詳成員先於民國今年6月間，透過通訊軟體LINE向被害人佯稱推薦投資，須以虛擬貨幣入股，並透過指定方式向通訊軟體LINE暱稱「幣鑽坊」購買虛擬貨幣等語，致被害人陷於錯誤，而交付新臺幣60萬元。

等被害人於交付60萬元後察覺有異，報警處理，經警方請其配合執行緝捕車手勤務，被害人乃向「幣鑽坊」佯以欲交付款項續購買虛擬貨幣，並與本案詐欺集團不詳成員約定6月25日20時許，在潮州鎮某超商門市面交現金50萬元。梁女則依本案詐欺集團成員之指示，於上揭時間搭乘計程車前往上揭地點後面交時，被埋伏潮州警方逮獲送辦起訴。

法院審理，查出梁女前因兩次違反洗錢防制法案被判刑，並被合執行4個有期徒刑確定入監執行，後再犯案，係累犯，足見其未能自前案獲取教訓，再犯可能性甚高，亦見其對刑罰之反應力薄弱，為助其教化並兼顧社會防衛，認為就其本案所犯之罪，加重其刑，判處有期徒刑10個月。