外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

記者黃翊婷／綜合報導

外送員小清（化名）去年1月間幫助客人前往車站置物櫃取物，再把東西從桃園寄到台中，因而捲入詐騙案件，吃上官司。雖然小清堅稱自己只是代領包裹，但桃園地院法官日前審理之後，仍依法判處他有期徒刑3個月，併科罰金2萬元。

▲小清幫忙客人代領包裹，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小清去年1月間接到客人指示前往桃園火車站，並從置物櫃中取出一個裝有提款卡的包裹，再依照客人要求，將包裹從桃園轉寄台中，提款卡因而落入詐團手中。

詐團成員取得提款卡之後，隨即以網路假買賣貨物等詐術，誘導受害者匯款14萬餘元，並在錢匯入帳戶之後，立刻持提款卡提領一空。

後來事情敗露，小清挨告之後矢口否認幫助詐團，他辯稱自己是外送員，只是幫忙代領包裹。但在法院審理期間，他坦承，看到包裹裡面裝有提款卡時，就已經覺得怪怪的，「我做外送員有得送就送，沒想那麼多」。

桃園地院法官認為，小清是具有正常智識經驗的成年人，現今宅配、超商寄送包裹方式多元又便利，客人要求「駕車跨區代領包裹再轉交給他人」，顯然不符合常情，況且他當時已經發現怪異，卻還是選擇依照指示將包裹轉寄至台中，自應負起幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之刑責。

最終，法官依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處小清有期徒刑3個月，併科罰金2萬元，罰金部分得易服勞役20日，全案仍可上訴。