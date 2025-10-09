咖啡香遇上海風　「咖啡與海廢市集」10/11台東成功登場

▲「咖啡與海廢市集」10月11日成功登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣成功鎮的海風，將在這個秋日午後混合咖啡香與音樂聲，迎來一場別開生面的永續盛會。「咖啡與海廢市集」將於11日在迦南海耶 hayi 海廢創生基地熱鬧登場，從下午兩點持續至晚間八點。這場市集邀請在地居民與旅人共同參與，以行動實踐環境永續與綠色生活理念，打造出兼具創意與在地溫度的生活節慶。

迦南海耶 hayi 海廢創生基地長期致力於東海岸的海洋保育與廢棄物再生行動，透過藝術創作、教育推廣與社區連結，將海廢轉化為生活美學與再生物件，推廣「海洋與人共生」的理念。本次活動更是基地首次以市集形式對外開放，結合地方創生與文創力量，展現台東的創意能量與永續精神。

此次市集由迦南海耶 hayi 海廢創生基地策劃主辦，並感謝農業部農村發展及水土保持署台東分署的經費挹注與協助。活動以「永續生活、在地創生與環境教育」為核心精神，匯聚來自台東與東海岸地區的創作者、音樂人與品牌攤主，將二手選物、海廢再生、咖啡文化與音樂藝術融為一體，營造出既具美感又蘊含理念的互動空間。

午後時分，空氣中瀰漫著手沖咖啡的香氣，攤主們以誠意展示自家選物與創作；有的以二手衣物、器皿、書籍與生活雜貨延續物品的生命旅程，讓舊物重獲新生；有的透過海廢手作DIY，將海岸線撿拾回來的漁網、浮球與繩索，重新塑造成獨一無二的飾品或生活小物，讓人從中體會廢棄物重生的美學與意義。

當夕陽灑落海面，音樂也隨之響起，多組音樂人與在地青年接力演出，旋律在海風中流動，讓現場氛圍更顯悠閒自在。人們一邊啜飲咖啡，一邊隨著音樂搖擺，體驗生活與自然的緊密連結。這不僅是一場市集，更是一場屬於土地、海洋與人之間的深刻對話。

這個秋日午後，讓我們相約成功鎮迦南海耶 hayi 海廢創生基地，感受海風與咖啡香交織的氛圍，在永續的旋律中找回生活的溫度與平靜。